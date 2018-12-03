Rüyada balık görmek ne demektir, ne anlama gelir? Balık ile ilgili rüya tabirleri

Rüyalarımız, günlük hayatımızı etkileyecek şekilde olabilir ve bu durumda ne anlama geldiklerini öğrenmek isteriz. Rüyada balık görmek de bu tip neye işaret ettiğini öğrenmek istediklerimizdendir. Genelde hayra yorumlanmış olan balık ile ilgili rüya tabirleri, görülen rüyanın içeriğine göre değişiklik göstermektedir. Rüyada balık görmek ile birlikte rüyada balık yemek, balık tutmak, büyük balık görmek, balık olmak, balık sürüsü görmek gibi balık ile ilgili görülen rüyaları başlıklar altında tabirlerini sıraladık.
Rüyada balık görmek genel olarak hayırla yorumlanmaktadır. Rüyada balık görmek en çok kısmetlerin habercisidir. Size gelecek kısmetler, mal ve mülkler balık sembolüyle rüyanızda size görünürler. Balık görülen rüyalar en hayırlı rüyalar arasında yer almaktadır.
Cafer-i Sâdık’a göre rüyada balık görmek tabirleri altı şekilde yapılmaktadır. Rüyada görülen balık, mevki sahibi bir kimseyi, bakire bir kızı, gelecek ganimeti, hizmetçiyi, askeri ve ganimeti simgelemektedir.
Danyal (A.S)’a göre balık eğer sıcak bir yerde görülmüşse zorluk çekeceğinize, soğuk bir yerde görülmüşse iyi şeylerle karşılaşacağınıza işaret eder.
Rüyada balık sürüsü görmek
Rüyada balık sürüsü görmek, kariyerinizde yükseleceğinize işaret eder. Eğer bir işte çalışıyorsanız mevkiniz artacak, kendi işinizin sahibi iseniz işleriniz genişleyecek demektir. Balık sürüsündeki balıklar ne kadar fazlaysa kısmetleriniz de o kadar çok olacaktır.
Rüyada küçük balık görmek
Rüyanızda gördüğünüz balık ufak bir balıksa, tasa ve kedere işaret eder. Hoşunuza gitmeyecek bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bir başka rüya tabirine göre küçük balıklar gelirinizin daralacağı şeklinde yorumlanmaktadır.
Rüyada büyük balık görmek
Rüyada büyük balık görmek, kazanacağınız malların habercisidir. Bir diğer rüya tabirine göre ise, rüyada büyük balık görmek, rüya sahibinin emeklerinin ödüllendirileceğine delalet eder.
Rüyada sazan balığı görmek
Rüyada sazan balığı görmek, rüya sahibinin evleneceğine yorulmaktadır. Bir diğer tabire göre ise rüyada sazan balığı görmek ortak yapılacak ve hayırlı işlere delalet eder.
Rüyada yunus balığı görmek
Rüyada yunus balığı görmek hayırlıdır. Endişe ve kaygılarınızın yersiz olduğuna işaret eder. Durumunuzun iyileşeceğine ve maddi yönden güçleneceğinize delalet eder. Eğer sıkıntılı günler geçiriyorsanız çok yakında tam tersi bir şekilde işleriniz yolunda gidecek ve feraha kavuşacaksınız demektir.
Rüyada pisi balığı görmek
Rüyada pisi balığı görmek, etrafınızda kararsız olan birine işaret eder. Yakın çevrenizdeki bu kişi sürekli fikir değiştirmesiyle sizi rahatsız edebilir.
Rüyada mühürlü balık görmek
Rüyanızda gördüğünüz balıkların gövdelerinde mühürler varsa, bu rüya, devlet kapısında işlerinizin gerçekleşeceği şeklinde yorumlanmaktadır.
Rüyada kurutulmuş balık görmek
Rüyada kurutulmuş balık görmüşseniz, sağlığınıza dikkat etmeniz gerekir. Ufak bir rahatsızlık geçirebilirsiniz.
Rüyada insana benzeyen balık görmek
Rüyanızda insana benzeyen bir balık görmüşseniz, yakın çevrenizde hayırlı insanların yer alacağına delalet eder. Yeni dostluklar kurabilir veya var olan dostlarınızdan işinize çok yarayacak yardımlar alabilirsiniz.
Rüyada yumuşak balık görmek
Yumuşak bir balık, eğer birine karşı hile yapmak istiyorsanız başarılı olacağınız şeklinde yorumlanmaktadır.
Rüyada yılan balığı görmek
Rüyada yılan balığı görmek işinizden kovulacağınıza işaret eder. Yılan balığı görmek zararın işaretidir.
Rüyada ölü balık görmek
Rüyada ölü balık görmek, arzu ettiğiniz şeylerin şimdilik gerçekleşmesinin mümkün olmadığına veya bir konuda hayal kırıklığı yaşayabileceğinize delalet eder.
Rüyada balıkhane görmek
Rüyanızda bir balıkhaneye girmişseniz, bu rüya, para kazanabileceğiniz bir yolculuğa çıkacağınızın habercisidir.
Rüyada balık pazarı görmek
Rüyada balık pazarı görmek işlerinizde başarılı olacağınıza işaret eder.
Rüyada taze balık görmek
Rüyada taze ve büyük balıklarınızın olduğunu görmeniz, gelirinizin artacağına yorulmaktadır.
Rüyada kırmızı balık görmek
Rüyada kırmızı balık görmek, çok istediğiniz bir şeyin gerçekleşeceğine delalet eder.
Rüyada balık yemek; rüya sahibi kadınsa doğumunun kolay geçeceğine, rüya sahibi erkekse şansının açılacağına delalet etmektedir.
Rüyada canlı balık yemek
Rüyanızda yediğiniz balığın canlı olduğunu görmüşseniz, bu rüya; ev, araba gibi taşınmaz mallara sahip olacağınızın habercisidir. Bir diğer rüya tabirine göre çocuk sahibi olacaksınız demektir. Rüyada canlı balık yemek, mülk sahibi olacağınızın habercisi olmaktadır.
Rüyada tuzlu balık yemek
Devamlı olarak faydalanabileceğiniz bir mal sahibi olacağınıza delalet eder. İş seyahatine çıkabilir veya bulunduğunuz yerden farklı bir yere iş amacıyla taşınmak durumunda kalabilirsiniz.
Rüyada kızarmış balık yemek
Rüyada kızarmış balık yemek misafirliğe çağrılacağınıza işaret eder. Eğer rüyayı gören genç bir kişi ise eğitim amacıyla yer değiştireceği şeklinde yorumlanmaktadır.
Rüyasında gökten kızarmış balık indiğini gören kişi duasından emin olur. Hasımlarına karşı galibiyet elde eder. Şan ve yücelik sahibi olur.
Rüyada bayat balık yemek
Evleneceğiniz kişinin kötü huylu olacağına işaret etmektedir.
Rüyada pis balık yemek
Rüyanızda pis bir balık yediyseniz, başkalarına iftira atacağınıza delalet eder. Yapacağınız hileler başkalarına zarar verebilir.
Rüyada kokmuş balık yemek
Eğer rüyanızda temiz güzel bir yemeği bırakarak kokmuş bir balık yediyseniz, bu rüya evliyseniz, eşinizi bırakarak çapkınlık peşinde koşacağınıza işarettir.
Rüyada tuzlu balık yemek
Rüyada tuzlu balık görmek kederli günler yaşayacağınızın habercisidir. Bir diğer tabire göre ise arkası gelecek gelire delalet eder. Sebebi ise tuzun balığın bayatlamasını engellemesidir.
Tuzlu balığı birisi size vermişse, bu rüya, güçlü ve iyi konumlu bir kimseden zarar göreceğinize işaret eder.
Rüyada balık tutmak
Rüyada balık tutmak, rüyada balık avlamak ile benzer şekilde yorumlanmaktadır. Rüyanızda balık tutuyorduysanız, elinize toplu miktarda para geçecek demektir.
Rüyanızda balık tuttuğunuzu görmeniz bazen de bir arayış içinde olduğunuzu ifade edebilir.
Rüyada balık tutmak için bir diğer tabir ise emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacağınızdır.
Su yolunda balık tutmak, rüya sahibinin yapacağı hileler ile etrafındakilerin mallarını ellerinden alacağına işaret eder.
İçinde balıkların olduğu bir kova veya kap görmüşseniz, bu rüya, işlerinizin yolunda gideceğinin habercisidir.
Rüyanızda balıkları tutarak denizden, ırmaktan veya gölden çıkarmak, elinize geçecek ganimeti temsil eder.
Rüyada balık oltası görmek
Rüyada olta görmek kendinize faydası dokunacak durumlarla karşılaşacağınıza delalet eder. Oltayla balık tuttuğunuzu görmüşseniz, sıkıntılı ruh halinizden kurtulacaksınız demektir.
Olta ile balık tutan kişiler görmeniz, dost çevrenizin genişleyeceğine işaret eder.
Rüyada balık satın almak
Rüyasında balık satın alan kişi kısa süre içerisinde evlenir.
Rüyada balık satmak
Rüyada balık satmak, rüya sahibinin ailesi ve çocukları için hayırlı olaylar yaşanacağının habercisidir. Bu rüya rüya sahibinin yakın zaman içerisinde hanesinin bereketleneceğine işaret eder.
Rüyada balık avlamak
Sizi çok mutlu edecek haberler alacağınız şeklinde yorumlanmaktadır. Balık avlamanın bir diğer yorumu ise menfaatinizin olacağı işlere gireceğiniz veya beklemediğiniz yerlerden fayda sağlanacağınız şeklindedir. Avladığınız balıklar çok fazla fakat küçüklerse; elinize geçecek paraların hızlı bir şekilde kaybolacağını işaret eder. Balık avladığınız deniz veya ırmağın suyu bulanık idiyse, bazı günahlar işleyebileceğinize yorulmaktadır.
Balık avladığınız su tatlı fakat balıklar tuzlu ise bazı konularda biraz sıkıntı çekeceğiniz şeklinde tabir edilir.
Rüyada büyük bir balık avlamak evleneceğiniz kişinin ailesinin zengin olacağına ve geniş olacağına işaret etmektedir. Bir diğer rüya tabirine göre rüyada büyük balık avlamak, şansınızın yaver gideceğinin habercisidir.
Rüyada küçük balık avlamak, bazı sıkıntılar geçireceğiniz şeklinde tabir edilir.
Karada balık avlamak, yakın zamanda alacağınız haberlerin sizi sevindireceğine delalet eder.
Balık avlamak amacıyla denize ağ atmanız, ince eleyip sık dokumadan her söylenene inandığınızı ve bunun size zarar verebileceğinizi simgelemektedir.
Cinsel organdan balık çıkması
Rüyasında cinsel organından balık çıkan kişinin çocuğu erkek olacak demektir.
Ağızdan balık çıkması
Rüyasında ağzından balık çıkan kişi, haddinden fazla yalan söyleyecek demektir.
Rüyada balık olmak
Rüyanızda kendinizi balık şeklinde görmeniz, verimliliğinizin artacağı bir döneme gireceğinizin habercisidir.
Rüyada balıkla konuşmak
Rüyada balıkla konuşmak, sağlam konuma sahip bir kişinin sırlarına ortak olacağınıza işaret eder.
Rüyada balık yetiştirme tesisi görmek
Balık yetiştirme tesisi kaygılı günler geçirdiğinizin ve gelecekle ilgili bazı endişelerinizin olduğunu göstermektedir.
Rüyada birine balık vermek
Birisine balık verdiğinizi görmeniz, çevrenizdeki kişileri mutlu edebilmek adına bazı şeyler yapacağınızın habercisidir.
Rüyada balık kesmek
Rüyasında balık kesen kişi, hasta ise rahatsızlıklarından kurtulur.
Rüyada balık kızartmak
Rüyada balık kızartmak bazı cinsel problemlerin habercisi olabilir.
Rüyada denizde balıklar görmek
Balıkların suda yüzmesi size doğru gelen kısmetlerin habercisidir. Balıkların suyun üst kısmına çıkması ise, gerçekleşmesi zor görülen arzu ve isteklerinizin beklemediğiniz bir anda gerçekleşeceğine delalet eder. İşleriniz düşündüğünüzden kolay bir şekilde gerçekleşecektir. Rüyada balıkların su yüzüne çıkması genellikle mirasa veya gizli sırların ortaya çıkmasına yorulmaktadır.
Denizde çeşit çeşit balık görmeniz bir yandan büyük mutluluklar yaşarken, bir diğer yandan bazı durumların canınızı sıkabileceğine işaret eder.
Balıklar berrak bir suda yüzüyorlarsa, mutlu günler kapıda demektir. Ayrıca berrak suda yüzen balık aynı zamanda zenginliği de temsil etmektedir.
Rüyada denizden balık çıkardığını görmek
Denizden balık çıkarmak, elinize geçecek maddi değeri olan bir eşyanın habercisidir.
Rüyada kaynak suyunda balık görmek
Kaynak suyunda balık görmek, basit bir şekilde elde edeceğiniz menfaatlere işaret etmektedir.
Rüyada canlı balık görmek
Rüyanızda gördüğünüz canlı ya da taze balıklar kariyerinizde ve aşk yaşamınızda şanslı günlerin kapınızda olduğuna delalet eder. Aşk yaşamınıza girecek kişi namuslu ve iyi huylu olacak demektir.
Eğer balığı rüyanızda kendiniz avlamışsanız ve canlı canlı yemişseniz, menfaate kavuşacaksınız demektir.
Rüyada görülen balıklar, kişinin cinsel arzularını ya da gereksiz isteklerini simgelemektedir. Rüya tabirleri gibi rüyada balık görmenin farklı hallerde çeşitli psikolojik yorumları olmaktadır. İşte bunların bazılarına örnekler...
Yüzen balıklar
Rüyanızda yüzen balıklar görmüşseniz, bilinçaltınızda çeşitli arayışlar içinde olduğunuz anlamına gelir.
Kaygan balık
Rüyanızda gördüğünüz kaygan balıklar psikolojik açıdan zor günler geçirdiğinizin işaretidir. Siz bunun farkında olmayabilirsiniz fakat hayatınızdaki bazı şeyler içten içe sizi rahatsız ediyor olabilir.
Balık yemek
Rüyada balık yemek maneviyat, şans ve enerjiyi simgelemektedir. Yeni işlere adım atmak için doğru zamandasınız demektir.
Ölü balık
Rüyanızda ölü balık görmüşseniz, bu yaşamınızda bazı kayıplarınız olmuş demektir veya bazı şeyleri kaybedeceğinizi düşünüyor da olabilirsiniz.
Balık olmak
Rüyanızda balık olduğunuzu görmeniz yüzeye çıkmak isteyen bastırılmış duygularınız olduğunu gösterir. Eğer buzlu sularda dolaşan bir balıksanız bu duygularınızı aşırı derecede bastırdığınızı ve bastırılan duygularınızın sertleştirilmiş duygusal bariyeri kırarak açığa çıkacağını simgeler. Alternatif olarak, bu rüya eğlence ve dinlenme için bir ihtiyacı temsil etmektedir.
Uçan balık
Rüyanızda uçan balık görmek iyidir. Rüyanızda gördüğünüz uçan balıklar duygusal olarak özgür hissettiğinizi işaret eder.
Beta balığı
Rüyanızda beta balığı görmeniz, bilinçaltınızdaki düşüncelerin yüzeye çıkmaya yakın olduğunu gösterir. Bastırılmış duygularınızla yüzleşmeye hazırsınız demektir. Eğer rüyanızda iki tane beta balığı görürseniz, bu, kendi içinizde uzlaşamadığınız bazı durumlar var demektir.
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