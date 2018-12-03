Rüyada balık görmek ne demektir, ne anlama gelir? Balık ile ilgili rüya tabirleri

Rüyalarımız, günlük hayatımızı etkileyecek şekilde olabilir ve bu durumda ne anlama geldiklerini öğrenmek isteriz. Rüyada balık görmek de bu tip neye işaret ettiğini öğrenmek istediklerimizdendir. Genelde hayra yorumlanmış olan balık ile ilgili rüya tabirleri, görülen rüyanın içeriğine göre değişiklik göstermektedir. Rüyada balık görmek ile birlikte rüyada balık yemek, balık tutmak, büyük balık görmek, balık olmak, balık sürüsü görmek gibi balık ile ilgili görülen rüyaları başlıklar altında tabirlerini sıraladık.

RÜYADA BALIK GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada balık görmek genel olarak hayırla yorumlanmaktadır. Rüyada balık görmek en çok kısmetlerin habercisidir. Size gelecek kısmetler, mal ve mülkler balık sembolüyle rüyanızda size görünürler. Balık görülen rüyalar en hayırlı rüyalar arasında yer almaktadır.

Cafer-i Sâdık’a göre rüyada balık görmek tabirleri altı şekilde yapılmaktadır. Rüyada görülen balık, mevki sahibi bir kimseyi, bakire bir kızı, gelecek ganimeti, hizmetçiyi, askeri ve ganimeti simgelemektedir.

Danyal (A.S)’a göre balık eğer sıcak bir yerde görülmüşse zorluk çekeceğinize, soğuk bir yerde görülmüşse iyi şeylerle karşılaşacağınıza işaret eder.