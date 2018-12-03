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Rüyada balık görmek ne demektir, ne anlama gelir? Balık ile ilgili rüya tabirleri

Deniz Barış Deniz Barış
YAŞAM  | 03.12.2018 15:15 | Son Güncelleme

Rüyada balık görmek için yapılan tabirler genelde iyi anlamda yorumlanmıştır. Bu rüya tabirleri, rüyada balık görmek ile ilgili duruma göre değişiklik göstermektedir. Mesele rüyada balık tuttuğunu görmek, büyük balık görmek, balık sürüsü görmek, balık yediğini görmek, balık olduğunu görmek şeklinde olabilir. Bunlar ve buna benzere rüyada balık görmek ile ilgili rüya tabirlerini haberimizde derledik.

Rüyada balık görmek ne demektir, ne anlama gelir? Balık ile ilgili rüya tabirleri

Rüyalarımız, günlük hayatımızı etkileyecek şekilde olabilir ve bu durumda ne anlama geldiklerini öğrenmek isteriz. Rüyada balık görmek de bu tip neye işaret ettiğini öğrenmek istediklerimizdendir. Genelde hayra yorumlanmış olan balık ile ilgili rüya tabirleri, görülen rüyanın içeriğine göre değişiklik göstermektedir. Rüyada balık görmek ile birlikte rüyada balık yemek, balık tutmak, büyük balık görmek, balık olmak, balık sürüsü görmek gibi balık ile ilgili görülen rüyaları başlıklar altında tabirlerini sıraladık.

RÜYADA BALIK GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada balık görmek genel olarak hayırla yorumlanmaktadır. Rüyada balık görmek en çok kısmetlerin habercisidir. Size gelecek kısmetler, mal ve mülkler balık sembolüyle rüyanızda size görünürler. Balık görülen rüyalar en hayırlı rüyalar arasında yer almaktadır.

Cafer-i Sâdık’a göre rüyada balık görmek tabirleri altı şekilde yapılmaktadır. Rüyada görülen balık, mevki sahibi bir kimseyi, bakire bir kızı, gelecek ganimeti, hizmetçiyi, askeri ve ganimeti simgelemektedir.

Danyal (A.S)’a göre balık eğer sıcak bir yerde görülmüşse zorluk çekeceğinize, soğuk bir yerde görülmüşse iyi şeylerle karşılaşacağınıza işaret eder.

BALIK İLE İLGİLİ RÜYALARIN TABİRLERİ

Rüyada balık sürüsü görmek

Rüyada balık sürüsü görmek, kariyerinizde yükseleceğinize işaret eder. Eğer bir işte çalışıyorsanız mevkiniz artacak, kendi işinizin sahibi iseniz işleriniz genişleyecek demektir. Balık sürüsündeki balıklar ne kadar fazlaysa kısmetleriniz de o kadar çok olacaktır.

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Rüyada küçük balık görmek

Rüyanızda gördüğünüz balık ufak bir balıksa, tasa ve kedere işaret eder. Hoşunuza gitmeyecek bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bir başka rüya tabirine göre küçük balıklar gelirinizin daralacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada büyük balık görmek

Rüyada büyük balık görmek, kazanacağınız malların habercisidir. Bir diğer rüya tabirine göre ise, rüyada büyük balık görmek, rüya sahibinin emeklerinin ödüllendirileceğine delalet eder.

Rüyada sazan balığı görmek

Rüyada sazan balığı görmek, rüya sahibinin evleneceğine yorulmaktadır. Bir diğer tabire göre ise rüyada sazan balığı görmek ortak yapılacak ve hayırlı işlere delalet eder.

Rüyada yunus balığı görmek

Rüyada yunus balığı görmek hayırlıdır. Endişe ve kaygılarınızın yersiz olduğuna işaret eder. Durumunuzun iyileşeceğine ve maddi yönden güçleneceğinize delalet eder. Eğer sıkıntılı günler geçiriyorsanız çok yakında tam tersi bir şekilde işleriniz yolunda gidecek ve feraha kavuşacaksınız demektir.

Rüyada pisi balığı görmek

Rüyada pisi balığı görmek, etrafınızda kararsız olan birine işaret eder. Yakın çevrenizdeki bu kişi sürekli fikir değiştirmesiyle sizi rahatsız edebilir.

Rüyada mühürlü balık görmek

Rüyanızda gördüğünüz balıkların gövdelerinde mühürler varsa, bu rüya, devlet kapısında işlerinizin gerçekleşeceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada kurutulmuş balık görmek

Rüyada kurutulmuş balık görmüşseniz, sağlığınıza dikkat etmeniz gerekir. Ufak bir rahatsızlık geçirebilirsiniz.

Rüyada insana benzeyen balık görmek

Rüyanızda insana benzeyen bir balık görmüşseniz, yakın çevrenizde hayırlı insanların yer alacağına delalet eder. Yeni dostluklar kurabilir veya var olan dostlarınızdan işinize çok yarayacak yardımlar alabilirsiniz.

Rüyada yumuşak balık görmek

Yumuşak bir balık, eğer birine karşı hile yapmak istiyorsanız başarılı olacağınız şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada yılan balığı görmek

Rüyada yılan balığı görmek işinizden kovulacağınıza işaret eder. Yılan balığı görmek zararın işaretidir.

Rüyada ölü balık görmek

Rüyada ölü balık görmek, arzu ettiğiniz şeylerin şimdilik gerçekleşmesinin mümkün olmadığına veya bir konuda hayal kırıklığı yaşayabileceğinize delalet eder.

Rüyada balıkhane görmek

Rüyanızda bir balıkhaneye girmişseniz, bu rüya, para kazanabileceğiniz bir yolculuğa çıkacağınızın habercisidir.

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Rüyada balık pazarı görmek

Rüyada balık pazarı görmek işlerinizde başarılı olacağınıza işaret eder.

Rüyada taze balık görmek

Rüyada taze ve büyük balıklarınızın olduğunu görmeniz, gelirinizin artacağına yorulmaktadır.

Rüyada kırmızı balık görmek

Rüyada kırmızı balık görmek, çok istediğiniz bir şeyin gerçekleşeceğine delalet eder.

RÜYADA BALIK YEMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada balık yemek; rüya sahibi kadınsa doğumunun kolay geçeceğine, rüya sahibi erkekse şansının açılacağına delalet etmektedir.

Rüyada canlı balık yemek

Rüyanızda yediğiniz balığın canlı olduğunu görmüşseniz, bu rüya; ev, araba gibi taşınmaz mallara sahip olacağınızın habercisidir. Bir diğer rüya tabirine göre çocuk sahibi olacaksınız demektir. Rüyada canlı balık yemek, mülk sahibi olacağınızın habercisi olmaktadır.

Rüyada tuzlu balık yemek

Devamlı olarak faydalanabileceğiniz bir mal sahibi olacağınıza delalet eder. İş seyahatine çıkabilir veya bulunduğunuz yerden farklı bir yere iş amacıyla taşınmak durumunda kalabilirsiniz.

Rüyada kızarmış balık yemek

Rüyada kızarmış balık yemek misafirliğe çağrılacağınıza işaret eder. Eğer rüyayı gören genç bir kişi ise eğitim amacıyla yer değiştireceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyasında gökten kızarmış balık indiğini gören kişi duasından emin olur. Hasımlarına karşı galibiyet elde eder. Şan ve yücelik sahibi olur.

Rüyada bayat balık yemek

Evleneceğiniz kişinin kötü huylu olacağına işaret etmektedir.

Rüyada pis balık yemek

Rüyanızda pis bir balık yediyseniz, başkalarına iftira atacağınıza delalet eder. Yapacağınız hileler başkalarına zarar verebilir.

Rüyada kokmuş balık yemek

Eğer rüyanızda temiz güzel bir yemeği bırakarak kokmuş bir balık yediyseniz, bu rüya evliyseniz, eşinizi bırakarak çapkınlık peşinde koşacağınıza işarettir.

Rüyada tuzlu balık yemek

Rüyada tuzlu balık görmek kederli günler yaşayacağınızın habercisidir. Bir diğer tabire göre ise arkası gelecek gelire delalet eder. Sebebi ise tuzun balığın bayatlamasını engellemesidir.

Tuzlu balığı birisi size vermişse, bu rüya, güçlü ve iyi konumlu bir kimseden zarar göreceğinize işaret eder.

RÜYADA BALIK TUTMAK NEYE İŞARETTİR?

ruyada-balik-gormek

Rüyada balık tutmak

Rüyada balık tutmak, rüyada balık avlamak ile benzer şekilde yorumlanmaktadır. Rüyanızda balık tutuyorduysanız, elinize toplu miktarda para geçecek demektir.

Rüyanızda balık tuttuğunuzu görmeniz bazen de bir arayış içinde olduğunuzu ifade edebilir.

Rüyada balık tutmak için bir diğer tabir ise emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacağınızdır.

Su yolunda balık tutmak, rüya sahibinin yapacağı hileler ile etrafındakilerin mallarını ellerinden alacağına işaret eder.

İçinde balıkların olduğu bir kova veya kap görmüşseniz, bu rüya, işlerinizin yolunda gideceğinin habercisidir.

Rüyanızda balıkları tutarak denizden, ırmaktan veya gölden çıkarmak, elinize geçecek ganimeti temsil eder.

Rüyada balık oltası görmek

Rüyada olta görmek kendinize faydası dokunacak durumlarla karşılaşacağınıza delalet eder. Oltayla balık tuttuğunuzu görmüşseniz, sıkıntılı ruh halinizden kurtulacaksınız demektir.

Olta ile balık tutan kişiler görmeniz, dost çevrenizin genişleyeceğine işaret eder.

Rüyada balık satın almak

Rüyasında balık satın alan kişi kısa süre içerisinde evlenir.

Rüyada balık satmak

Rüyada balık satmak, rüya sahibinin ailesi ve çocukları için hayırlı olaylar yaşanacağının habercisidir. Bu rüya rüya sahibinin yakın zaman içerisinde hanesinin bereketleneceğine işaret eder.

Rüyada balık avlamak

Sizi çok mutlu edecek haberler alacağınız şeklinde yorumlanmaktadır. Balık avlamanın bir diğer yorumu ise menfaatinizin olacağı işlere gireceğiniz veya beklemediğiniz yerlerden fayda sağlanacağınız şeklindedir. Avladığınız balıklar çok fazla fakat küçüklerse; elinize geçecek paraların hızlı bir şekilde kaybolacağını işaret eder. Balık avladığınız deniz veya ırmağın suyu bulanık idiyse, bazı günahlar işleyebileceğinize yorulmaktadır.

Balık avladığınız su tatlı fakat balıklar tuzlu ise bazı konularda biraz sıkıntı çekeceğiniz şeklinde tabir edilir.

Rüyada büyük bir balık avlamak evleneceğiniz kişinin ailesinin zengin olacağına ve geniş olacağına işaret etmektedir. Bir diğer rüya tabirine göre rüyada büyük balık avlamak, şansınızın yaver gideceğinin habercisidir.

Rüyada küçük balık avlamak, bazı sıkıntılar geçireceğiniz şeklinde tabir edilir.

Karada balık avlamak, yakın zamanda alacağınız haberlerin sizi sevindireceğine delalet eder.

Balık avlamak amacıyla denize ağ atmanız, ince eleyip sık dokumadan her söylenene inandığınızı ve bunun size zarar verebileceğinizi simgelemektedir.

RÜYADA VÜCUTTAN BALIK ÇIKMASI NEYE İŞARETTİR?

Cinsel organdan balık çıkması

Rüyasında cinsel organından balık çıkan kişinin çocuğu erkek olacak demektir.

Ağızdan balık çıkması

Rüyasında ağzından balık çıkan kişi, haddinden fazla yalan söyleyecek demektir.

Rüyada balık olmak

Rüyanızda kendinizi balık şeklinde görmeniz, verimliliğinizin artacağı bir döneme gireceğinizin habercisidir.

Rüyada balıkla konuşmak

Rüyada balıkla konuşmak, sağlam konuma sahip bir kişinin sırlarına ortak olacağınıza işaret eder.

Rüyada balık yetiştirme tesisi görmek

Balık yetiştirme tesisi kaygılı günler geçirdiğinizin ve gelecekle ilgili bazı endişelerinizin olduğunu göstermektedir.

Rüyada birine balık vermek

Birisine balık verdiğinizi görmeniz, çevrenizdeki kişileri mutlu edebilmek adına bazı şeyler yapacağınızın habercisidir.

Rüyada balık kesmek

Rüyasında balık kesen kişi, hasta ise rahatsızlıklarından kurtulur.

Rüyada balık kızartmak

Rüyada balık kızartmak bazı cinsel problemlerin habercisi olabilir.

Rüyada denizde balıklar görmek

Balıkların suda yüzmesi size doğru gelen kısmetlerin habercisidir. Balıkların suyun üst kısmına çıkması ise, gerçekleşmesi zor görülen arzu ve isteklerinizin beklemediğiniz bir anda gerçekleşeceğine delalet eder. İşleriniz düşündüğünüzden kolay bir şekilde gerçekleşecektir. Rüyada balıkların su yüzüne çıkması genellikle mirasa veya gizli sırların ortaya çıkmasına yorulmaktadır.

Denizde çeşit çeşit balık görmeniz bir yandan büyük mutluluklar yaşarken, bir diğer yandan bazı durumların canınızı sıkabileceğine işaret eder.

Balıklar berrak bir suda yüzüyorlarsa, mutlu günler kapıda demektir. Ayrıca berrak suda yüzen balık aynı zamanda zenginliği de temsil etmektedir.

Rüyada denizden balık çıkardığını görmek

Denizden balık çıkarmak, elinize geçecek maddi değeri olan bir eşyanın habercisidir.

Rüyada kaynak suyunda balık görmek

Kaynak suyunda balık görmek, basit bir şekilde elde edeceğiniz menfaatlere işaret etmektedir.

Rüyada canlı balık görmek

Rüyanızda gördüğünüz canlı ya da taze balıklar kariyerinizde ve aşk yaşamınızda şanslı günlerin kapınızda olduğuna delalet eder. Aşk yaşamınıza girecek kişi namuslu ve iyi huylu olacak demektir.

Eğer balığı rüyanızda kendiniz avlamışsanız ve canlı canlı yemişseniz, menfaate kavuşacaksınız demektir.

RÜYADA BALIK GÖRMENİN PSİKOLOJİK ANLAMI

Rüyada görülen balıklar, kişinin cinsel arzularını ya da gereksiz isteklerini simgelemektedir. Rüya tabirleri gibi rüyada balık görmenin farklı hallerde çeşitli psikolojik yorumları olmaktadır. İşte bunların bazılarına örnekler...

Yüzen balıklar

Rüyanızda yüzen balıklar görmüşseniz, bilinçaltınızda çeşitli arayışlar içinde olduğunuz anlamına gelir.

Kaygan balık

Rüyanızda gördüğünüz kaygan balıklar psikolojik açıdan zor günler geçirdiğinizin işaretidir. Siz bunun farkında olmayabilirsiniz fakat hayatınızdaki bazı şeyler içten içe sizi rahatsız ediyor olabilir.

Balık yemek

Rüyada balık yemek maneviyat, şans ve enerjiyi simgelemektedir. Yeni işlere adım atmak için doğru zamandasınız demektir.

Ölü balık

Rüyanızda ölü balık görmüşseniz, bu yaşamınızda bazı kayıplarınız olmuş demektir veya bazı şeyleri kaybedeceğinizi düşünüyor da olabilirsiniz.

Balık olmak

Rüyanızda balık olduğunuzu görmeniz yüzeye çıkmak isteyen bastırılmış duygularınız olduğunu gösterir. Eğer buzlu sularda dolaşan bir balıksanız bu duygularınızı aşırı derecede bastırdığınızı ve bastırılan duygularınızın sertleştirilmiş duygusal bariyeri kırarak açığa çıkacağını simgeler. Alternatif olarak, bu rüya eğlence ve dinlenme için bir ihtiyacı temsil etmektedir.

Uçan balık

Rüyanızda uçan balık görmek iyidir. Rüyanızda gördüğünüz uçan balıklar duygusal olarak özgür hissettiğinizi işaret eder.

Beta balığı

Rüyanızda beta balığı görmeniz, bilinçaltınızdaki düşüncelerin yüzeye çıkmaya yakın olduğunu gösterir. Bastırılmış duygularınızla yüzleşmeye hazırsınız demektir. Eğer rüyanızda iki tane beta balığı görürseniz, bu, kendi içinizde uzlaşamadığınız bazı durumlar var demektir.

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