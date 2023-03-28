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  4. Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? Yürek Çıkmazı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? 28 Mart 2023 TRT 1 yayın akışı

Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? Yürek Çıkmazı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? 28 Mart 2023 TRT 1 yayın akışı

28.03.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürek Çıkmazı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanamayacağı Türkiye - Hırvatistan maçı nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Alp Navruz, Dilara Aksüyek, Mesut Akusta, Bihter Dinçek, İrem Helvacıoğlu gibi oyuncuların rol aldığı dizi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? Yürek Çıkmazı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte 28 Mart 2023 TRT 1 yayın akışı...

Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, yok mu? Yürek Çıkmazı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? 28 Mart 2023 TRT 1 yayın akışı

Yürek Çıkmazı yeni bölümü bu akşam TRT 1 yayın akışında yer almıyor. Kanalın bugünkü program listesini inceleyen kişiler Yürek Çıkmazı dizisine dair yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bugün Türkiye EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Hırvatistan'la kozlarını paylaşacak. Yürek Çıkmazı ile ilgili detaylar haberimizde...

YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM YOK MU?

Yürek Çıkmazı dizisi yeni bölümü 28 Mart 2023 Salı günü TRT 1 yayın akışında yer almadı.

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ NEDEN YOK?

Yürek Çıkmazı dizisi Türkiye Hırvatistan milli maçı nedeniyle bu hafta ekrana gelmeyecek.

Öte yandan yeni bölümü merakla beklenen Yürek Çıkmazı dizisinin, bu gece tekrar bölümü yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (28 MART 2023 SALI)

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:20 Vuslat
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:25 1 Çorba
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:40 1 Çorba
15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
19:50 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
21:45 UEFA EURO Elemeleri "Türkiye-Hırvatistan"
00:00 Yürek Çıkmazı
02:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
03:35 Sahur Bereketi
05:20 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
06:20 Kapanış

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