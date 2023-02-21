Yürek Çıkmazı bugün var mı yok mu? Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü ne zaman? 21 Şubat TRT 1 yayın akışı

Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü, 21 Şubat Salı TRT 1 yayın akışında yer almadı. TRT 1'de bu akşam Yürek Çıkmazı dizisi yerine 'Bakış Açısı' adlı yabancı sinema ekranlarda olacak. Peki Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 21 Şubat TRT 1 yayın akışı...
Her salı günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi 20.00'da başlıyor. Ancak sevilen dizi bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün, 28 Şubat Salı akşamında yayınlanması bekleniyor.
06:30 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:15 Yürek Çıkmazı
14:45 Adını Sen Koy
16:45 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bakış Açısı
21.30 Ayla
23:35 Yerli Dizi