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Yürek Çıkmazı bugün var mı yok mu? Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü ne zaman? 21 Şubat TRT 1 yayın akışı

21.02.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü araştırılıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi nedeniyle birçok televizyon kanalı dizi ve programları yayınlamaya ara vermişti. Peki Yürek Çıkmazı bugün var mı yok mu? Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 21 Şubat TRT 1 yayın akışı...

Yürek Çıkmazı bugün var mı yok mu? Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü ne zaman? 21 Şubat TRT 1 yayın akışı

Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü, 21 Şubat Salı TRT 1 yayın akışında yer almadı. TRT 1'de bu akşam Yürek Çıkmazı dizisi yerine 'Bakış Açısı' adlı yabancı sinema ekranlarda olacak. Peki Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte 21 Şubat TRT 1 yayın akışı...

Yürek Çıkmazı bugün var mı yok mu? Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü ne zaman? 21 Şubat TRT 1 yayın akışı

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Her salı günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi 20.00'da başlıyor. Ancak sevilen dizi bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün, 28 Şubat Salı akşamında yayınlanması bekleniyor.

21 ŞUBAT TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 Vuslat

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:15 Yürek Çıkmazı

14:45 Adını Sen Koy

16:45 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bakış Açısı

21.30 Ayla

23:35 Yerli Dizi

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