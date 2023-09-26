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  4. Yürek Çıkmazı'nın yıldızı İrem Helvacıoğlu evleniyor mu? O soruya bakın ne yanıt verdi

Yürek Çıkmazı'nın yıldızı İrem Helvacıoğlu evleniyor mu? O soruya bakın ne yanıt verdi

26.09.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak 'Yürek Çıkmazı' dizisinde rol alan İrem Helvacıoğlu güzelliği, başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Helvacıoğlu, Yolaç Özcan ile bir dargın bir barışık ilişkisine geçtiğimiz aylarda son vermişti. Helvacıoğlu, iş insanı Ural Kaspar ile yeni bir aşka yelken açtığını da duyurdu. Son olarak sevgilisi ile görüntülenen Helvacıoğlu 'Evlilik' sorularına bakın ne yanıt verdi...

Güneşin Kızları, Sen Anlat Karadeniz, Annenin Sırrıdır Çocuk gibi başarılı dizilerde rol alan İrem Helvacıoğlu, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Helvacıoğlu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı şef Yolaç Özcan ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayrılmıştı. Sessiz sedasız birlikteliğini noktalayan oyuncu Özcan'ı sosyal medya hesabından da silmişti. 33 yaşındaki ünlü oyuncu bu ayrılığın ardından, yeni bir beraberliğe başladı.

İrem Helvacıoğlu paylaşım

İrem Helvacıoğlu, gönlünü işletmeci Ural Kaspar'a kaptırdı. Ünlü oyuncu yeni erkek arkadaşı ile bu pozunu sosyal medya hesabından kalp emojisi koyarak paylaştı.

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İrem Helvacıoğlu, sevgilisi iş insanı Ural Kaspar ile Nişantaşı'nda el ele görüntülendi. Ünlü oyuncu "İleride evlilik olur mu?" sorusuna, "Şu an için bir şey söylemek doğru olmaz daha çok erken. Birbirimizi tanıma aşamasındayız daha" diye yanıt verdi.

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