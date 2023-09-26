Yürek Çıkmazı'nın yıldızı İrem Helvacıoğlu evleniyor mu? O soruya bakın ne yanıt verdi

Güneşin Kızları, Sen Anlat Karadeniz, Annenin Sırrıdır Çocuk gibi başarılı dizilerde rol alan İrem Helvacıoğlu, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Helvacıoğlu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı şef Yolaç Özcan ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayrılmıştı. Sessiz sedasız birlikteliğini noktalayan oyuncu Özcan'ı sosyal medya hesabından da silmişti. 33 yaşındaki ünlü oyuncu bu ayrılığın ardından, yeni bir beraberliğe başladı.

İrem Helvacıoğlu, gönlünü işletmeci Ural Kaspar'a kaptırdı. Ünlü oyuncu yeni erkek arkadaşı ile bu pozunu sosyal medya hesabından kalp emojisi koyarak paylaştı.

İrem Helvacıoğlu, sevgilisi iş insanı Ural Kaspar ile Nişantaşı'nda el ele görüntülendi. Ünlü oyuncu "İleride evlilik olur mu?" sorusuna, "Şu an için bir şey söylemek doğru olmaz daha çok erken. Birbirimizi tanıma aşamasındayız daha" diye yanıt verdi.



