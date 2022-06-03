Yürek yakan feryat! 'Dayanacak gücüm kalmadı, ne olur beni kurtarın'

Aydın’ın Nazilli İlçesi’ne bağlı Eğrek Mahallesi’nde yaşayan Çiçek-Erol Emre Çifti’nin 1994 yılında Sezer adını verdikleri bir evlatları oldu. Gündelik tarım işlerinde çalışarak geçimini sağlayan ailenin çocuğu Sezer 2.5 yaşında iken havale geçirince akli dengesini yitirdi. Çocukluğunda şiddete meyilli olsa da anne ve babası tarafından zapt edilebilen Sezer Emre, 20 yaşını aşınca iyice saldırganlaştı. Yetkililere seslenen anne oğlunun ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılarak tedavi edilmesini istedi.

Anne Çiçek Emre, “Anneliğin en zor halini yaşıyorum. Oğlum büyüyüp güçlendikçe biz de yaşlanıp zayıfladık. Eskiden zapt edebiliyordum. Şu anda ben 60 yaşındayım, oğlum 28 yaşında. Sürekli saldırgan ataklar sergiliyor. Bizi darp ediyor. Evde ne varsa kırıp döküyor. Yetmiyor komşulara da saldırıyor. Sadece anne baba olarak biz değil bütün mahalle adeta diken üstünde yaşıyor. 112 Acil Servis’e arıyoruz. Ambulans gelip polis nezaretinde hastaneye götürülüyor. Bir iğne yapılıp geri getiriliyor. Birkaç saat sonra tekrar saldırganlaşıyor. Bazen üstündeki tüm kıyafetleri çıkarıp o şekilde dışarı kaçıyor. Defalarca ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde yatırılması için gelen sağlık ekiplerine söyledik. Ancak hiçbir kimseye derdimizi anlatamadık. Bir gün bizi veya komşulardan birini öldürmesinden korkuyoruz. Ne olur yetkililer bizim derdimize çare bulsun Çocuğumuzu tedavi etsinler” diyerek yetkililerden yardım istedi.

İHA

