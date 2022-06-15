Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Harry Styles'ın İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan 50 bin kişilik Ibrox Stadyumu'nda gerçekleşen konserinde seyircilerden biri metrelerce yüksekten yere düştü. Düşme anı, o esnada video kaydeden bir izleyicinin kamerasına yansıdı.

DURUMU İYİ

Düşen seyircinin apar topar hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ciddi bir yaralanmasının olmadığı düşünülen 20 yaşındaki gencin durumunun iyi olduğu açıklandı. Olay sırasında parçasını seslendiren Harry Styles durumdan habersizdi. Ünlü şarkıcı Harry Styles, yaşanan korkunç olay hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

KORKUNÇ KAZA

Ibrox Stadyumu'nun daha önce de korkunç bir kazaya ev sahipliği yaptığı öğrenildi. “Ibrox faciası” olarak bilinen olayda 1971 yılında yapılan maçtan sonra taraftarlar arasında izdiham yaşanması üzerine 66 taraftar ölmüş, 200 kişi de yaralanmıştı.



