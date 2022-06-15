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  4. Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

15.06.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Harry Styles'ın Glasgow'da verdiği bir konser sırasında bir izleyici, salonun 10 metre yükseklikteki balkonundan yere düştü. Korku dolu anların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Harry Styles'ın İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan 50 bin kişilik Ibrox Stadyumu'nda gerçekleşen konserinde seyircilerden biri metrelerce yüksekten yere düştü. Düşme anı, o esnada video kaydeden bir izleyicinin kamerasına yansıdı.

DURUMU İYİ

konser

Düşen seyircinin apar topar hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ciddi bir yaralanmasının olmadığı düşünülen 20 yaşındaki gencin durumunun iyi olduğu açıklandı. Olay sırasında parçasını seslendiren Harry Styles durumdan habersizdi. Ünlü şarkıcı Harry Styles, yaşanan korkunç olay hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

KORKUNÇ KAZA

Ibrox Stadyumu'nun daha önce de korkunç bir kazaya ev sahipliği yaptığı öğrenildi. “Ibrox faciası” olarak bilinen olayda 1971 yılında yapılan maçtan sonra taraftarlar arasında izdiham yaşanması üzerine 66 taraftar ölmüş, 200 kişi de yaralanmıştı.

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