Yurt dışında yaşıyorlar! Ceyda Ateş'in kocası Buğra Toplusoy: 5 bin dolar kazanmadan...

Ceyda Ateş Topçuoğlu, 2018 yılında Buğra Topçuoğlu ile evlenmişti. 2020 yılında kızı Talia'yı kucağına alan oyuncu, uzun süredir Miami'de yaşıyor.

Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy Amerika hayaliyle yaşayan Türk vatandaşlarını uyardı.

Buğra Toplusoy oradaki yaşamın zor olduğunu belirterek "Miami'de bir ev kirası 1.500 dolar, 5 bin dolar kazanmadan burada hayatını idame ettirmek çok zor" dedi.

AMERİKA ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılının son evresinde en çok aranan konulardan biri ülkelerin asgari ücretleri oldu. Türkiye'nin asgari ücret gündemi sebebiyle, vatandaşlar arama motorlarında diğer ülkelerin asgari ücretlerini araştırıyor.

ABD'de asgari ücret saatlik olarak hesaplanıyor. Bunun dışında aylık olarak asgari ücreti 7,25 USD/saat olarak hesaplarsanız en düşük 1200 dolar en yüksek ise 2400 dolarlık bir ücret ortaya çıkıyor.



