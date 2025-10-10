Yurtta kalan kız öğrenciler mutfakta buluştu: Lezzet dolu bir gün...

Düzce Üniversitesinde öğrenim gören ve yurtta kalan kız öğrenciler mutfağa girdi birbirinden lezzetli tatlılar yaptı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Raziye Begüm Sultan Yurdu, öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

MUTFAK ATÖLYESİNDE ÖĞRENCİLER

Yurt yemekhane işletme şefinin rehberliğinde gerçekleştirilen mutfak atölyesinde öğrenciler, hem yeni tarifler öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.

ORTAYA ÇIKAN LEZZETLERİN TADINI BİRLİKTE ÇIKARDILAR

Etkinliğe gönüllü olarak katılan 15 öğrenci, yaş ve kuru pasta, kurabiye ve patates salatası yaparak hem mutfakta pratik kazandı hem de ortaya çıkan lezzetlerin tadını birlikte çıkardı.

Öğrenciler arasında samimi bir ortamın oluştuğu workshop boyunca ekip çalışmasının ve birlikte üretmenin önemi vurgulandı.

VERİMLİ VE EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRDİLER

Etkinlik sonunda yapılan ikramlarla birlikte sohbet eden öğrenciler, bu tür etkinliklerin hem motivasyonlarını artırdığını hem de yurtta geçirilen zamanı daha verimli ve eğlenceli kıldığını ifade etti.

(İHA)