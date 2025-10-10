YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Yurtta kalan kız öğrenciler mutfakta buluştu: Lezzet dolu bir gün...

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören ve yurtta kalan kız öğrenciler, düzenlenen mutfak atölyesinde bir araya gelerek tatlı tarifleriyle hünerlerini sergiledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sosyal etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen atölyede öğrenciler, yurt yemekhane şefinin rehberliğinde yaş pasta, kurabiye, patates salatası gibi çeşitli lezzetler hazırladı.

Yurtta kalan kız öğrenciler mutfakta buluştu: Lezzet dolu bir gün...
Sedef Karatay

Düzce Üniversitesinde öğrenim gören ve yurtta kalan kız öğrenciler mutfağa girdi birbirinden lezzetli tatlılar yaptı.

Yurtta kalan kız öğrenciler mutfakta buluştu: Lezzet dolu bir gün... 1

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Raziye Begüm Sultan Yurdu, öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

Yurtta kalan kız öğrenciler mutfakta buluştu: Lezzet dolu bir gün... 2

MUTFAK ATÖLYESİNDE ÖĞRENCİLER

Yurt yemekhane işletme şefinin rehberliğinde gerçekleştirilen mutfak atölyesinde öğrenciler, hem yeni tarifler öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.

Yurtta kalan kız öğrenciler mutfakta buluştu: Lezzet dolu bir gün... 3

Yurtta kalan kız öğrenciler mutfakta buluştu: Lezzet dolu bir gün... 4

ORTAYA ÇIKAN LEZZETLERİN TADINI BİRLİKTE ÇIKARDILAR

Etkinliğe gönüllü olarak katılan 15 öğrenci, yaş ve kuru pasta, kurabiye ve patates salatası yaparak hem mutfakta pratik kazandı hem de ortaya çıkan lezzetlerin tadını birlikte çıkardı.

Yurtta kalan kız öğrenciler mutfakta buluştu: Lezzet dolu bir gün... 5

Öğrenciler arasında samimi bir ortamın oluştuğu workshop boyunca ekip çalışmasının ve birlikte üretmenin önemi vurgulandı.

Yurtta kalan kız öğrenciler mutfakta buluştu: Lezzet dolu bir gün... 6

VERİMLİ VE EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRDİLER

Etkinlik sonunda yapılan ikramlarla birlikte sohbet eden öğrenciler, bu tür etkinliklerin hem motivasyonlarını artırdığını hem de yurtta geçirilen zamanı daha verimli ve eğlenceli kıldığını ifade etti.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MasterChef evde kokoreç tarifi...MasterChef evde kokoreç tarifi...
Gastronomide sosyal medyanın gücüGastronomide sosyal medyanın gücü

Anahtar Kelimeler:
patates salatası tarifi Düzce yemekhane yurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.