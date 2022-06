Yüsra Geyik süper minili elbisesiyle poz verdi! "Arka Sokaklar'ın kraliçesi"

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı olarak yıllarca rol alan oyuncu Yüsra Geyik 15 yıl sonra diziden ayrılmıştı. Arka Sokaklar'dan sonra Camdaki Kız dizisine katılan oyuncu yine de ilk tanındığı diziyle hatırlanıyor. Yüsra Geyik sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.

Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanınan Yüsra Geyik tatil pozlarını paylaştı.

Yüsra Geyik siyah süper minili elbisesi ve göğüs dekoltesiyle dikkat çekti. Güzel oyuncuyu görenler "Arka Sokaklar'ın kraliçesi", "Çok seksisin", "Yakıyorsun" yorumları yaptı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i ise paylaşımına uzun bir not bıraktı. Notta şunlar yazıyordu:

"Bir ömrüm var.

Sonrasını bilmediğim...

Ama şu an benimle olan bir ömrüm var.

İçinde geçmişim, hayalim, umudum, yalnızlığım, yakınlığım, hep sevdiğim, belki üzdüğüm/üzüldüğüm...

Omuzlarım var içinde hiç birini taşımaktan ve her gün bir yenisiyle tanışmaktan yorulmayan.

Koskocaman en gerçek bir gülüş kaplı -başında- ve -şu anda- Gülmek arzusuyla zorunlu ama asla zorlamadan çıkmış gamzelerim var.

Bir kahkaham var ki, tüm canlılar benimle aynı dili konuşuyor, anlaşıyoruz. Bir haykırıyorum ki, her biri el açıyor bana duaya duruyor, biliyorum.

Kaburgam kanat, yüreğim kuş

Sırtım taş, karnım çocuk

Ellerim gözüm bazen

Dilim yetersiz

Nefesim Yaradan, başım dik

Ayaklarım bazen ileri gidiyor, bazen geri

Boynum uzanıyor, hayalim canlanıyor

Bir şu an oluyor hepsi, bir şu an var

Öyle bir an ki, tam şu an

Başka yok

Bir ömrüm var

Başka yok."