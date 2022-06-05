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Yüsra Geyik süper minili elbisesiyle poz verdi! "Arka Sokaklar'ın kraliçesi"

05.06.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 yıl boyunca Arka Sokaklar'da rol alan Yüsra Geyik güzelliğiyle büyülüyor. Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak akıllara kazınan oyuncu tatil pozunu paylaştı. Siyah süper minisi ve göğüs dekoltesiyle poz veren Geyik'i görenler "Arka Sokaklar'ın kraliçesi" yorumlarında bulundu.

Yüsra Geyik süper minili elbisesiyle poz verdi! "Arka Sokaklar'ın kraliçesi"

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı olarak yıllarca rol alan oyuncu Yüsra Geyik 15 yıl sonra diziden ayrılmıştı. Arka Sokaklar'dan sonra Camdaki Kız dizisine katılan oyuncu yine de ilk tanındığı diziyle hatırlanıyor. Yüsra Geyik sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.

Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanınan Yüsra Geyik tatil pozlarını paylaştı.

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Yüsra Geyik siyah süper minili elbisesi ve göğüs dekoltesiyle dikkat çekti. Güzel oyuncuyu görenler "Arka Sokaklar'ın kraliçesi", "Çok seksisin", "Yakıyorsun" yorumları yaptı.

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i ise paylaşımına uzun bir not bıraktı. Notta şunlar yazıyordu:

"Bir ömrüm var.
Sonrasını bilmediğim...
Ama şu an benimle olan bir ömrüm var.
İçinde geçmişim, hayalim, umudum, yalnızlığım, yakınlığım, hep sevdiğim, belki üzdüğüm/üzüldüğüm...
Omuzlarım var içinde hiç birini taşımaktan ve her gün bir yenisiyle tanışmaktan yorulmayan.
Koskocaman en gerçek bir gülüş kaplı -başında- ve -şu anda- Gülmek arzusuyla zorunlu ama asla zorlamadan çıkmış gamzelerim var.
Bir kahkaham var ki, tüm canlılar benimle aynı dili konuşuyor, anlaşıyoruz. Bir haykırıyorum ki, her biri el açıyor bana duaya duruyor, biliyorum.
Kaburgam kanat, yüreğim kuş
Sırtım taş, karnım çocuk
Ellerim gözüm bazen
Dilim yetersiz
Nefesim Yaradan, başım dik
Ayaklarım bazen ileri gidiyor, bazen geri
Boynum uzanıyor, hayalim canlanıyor
Bir şu an oluyor hepsi, bir şu an var
Öyle bir an ki, tam şu an
Başka yok
Bir ömrüm var
Başka yok."


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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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