Yüsra Geyik sütyen tarzı büstiyeri ve süper minisiyle sosyal medyayı salladı! "Ceket emanet gibi"

Arka Sokaklar ve Camdaki Kız dizilerindeki rolleri ile tanınan Yüsra Geyik yaz aylarının keyfini çıkarıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik sütyen tarzı büstiyeri, ceketi ve siyah süper minisiyle verdiği pozları paylaştı.

Güzelliğiyle hayranlarından beğeni toplayan Geyik'in oversize ceketi ise beğenilmedi. Çoğu takipçisi "Nefes kesiyorsun" dese de takipçilerinin bir kısmı güzel oyuncunun ceketine takıldı. Yüsra Geyik'e Arka Sokaklar'da babası rolünde olan Hüsnü komiser ile ilgili göndermeler yaptı.

Paylaşıma "Ceket emanet mi?", "Hüsnü komiserin ceketi mi?" yorumlarının yanında "Yansın buralar", "Ceket olmasa daha iyiymiş", "Yakıyorsun" yorumları geldi.





