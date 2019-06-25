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Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray formalı paylaşım!

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 25.06.2019 14:51 | Son Güncelleme

Adı transfer döneminde Galatasaray ile anılan Bursasporlu Yusuf Erdoğan'ın sarı-kırmızı formalı fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray formalı paylaşım!

Transfer döneminde adı Galatasaray ile sık sık anılan Yusuf Erdoğan'dan olay fotoğraf geldi. Bursaspor ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunu sarı-kırmızılı formayla çektirdiği fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı topladı. Birçok sporsever, bu fotoğraf sonrası Galatasaray ile transferin bittiği yorumlarını yaptı.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor ile 26 lig maçına çıkan başarılı orta saha, 2 gol 2 de asistle takımına katkı sağladı. 2017 yılının Eylül ayında Bursaspor'a transfer olan Yusuf'un yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor. Ancak genç oyuncunun alacakları nedeniyle sözleşmesinin feshi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Erdoğan spor toto süper lig Bursaspor galatasaray

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kimler geldi kimler geçti.... Antalyaspor'dan, Eskişehirspor'dan.... 2 yıl içinde nerede oynayacak bu aslan parçası bakalım?
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