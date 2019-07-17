Yusuf Erdoğan, Galatasaray’a transferinin neden olmadığını açıkladı!

Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile sözleşme imzalayan Yusuf Erdoğan, Galatasaray’a transferinin iptal olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bedelli askerliğini yaparken Galatasaray formasıyla fotoğraf çektiren ve sonrasında sarı kırmızılı kulübe transferi iptal olan Yusuf Erdoğan, yaşananları beIN Sports’a anlattı.

İşte Yusuf Erdoğan’ın açıklamaları;

“Artık geçmişte kaldı diye düşünüyorum. Gerçekten bitmiş gibi bir durum vardı ortada. Neler oldu, neler yaşandı onu zamanla herkes doğruyu yanlışı anlayacaktır. Zaten askerde de öyle bir muhabbetim olmuştu. Her konuda anlaşmaya vardık. Daha sonrasında olumsuz şeyler oldu.”

“ABARTILDIĞI KADAR KÖTÜ BİR DURUM…”

“Takım anlamında belki Fatih hocanın olumsuz bir raporu mu oldu tam bilmiyorum nasip olmadı. Fotoğraf mevzusu falan çıktı. Orada da ben şöyle ifade edeyim. Bence çok abartılacak, medyada abartıldığı kadar kötü bir durum yaşadığımı düşünmüyorum. Sadece arkadaşımın benimle arkadaşlık yapması ve kendisi için anı biriktirmesinden dolayı şanssızlık mı diyim artık.”