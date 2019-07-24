Yusuf Güney: Bu zamana kadar paralı konser vermedim

Şarkıcı Yusuf Güney son olarak geçtiğimiz gün Malatya'daki hayranlarına konser verdi.

Birçok eleştiriye maruz kalmasına rağmen fikirlerini sosyal medya aracılığı ile hiç çekinmeden açıklayan şarkıcı, son yaptığı açıklama ile bir kez daha gündeme geldi.

Güney açıklamasında "Ben bu zamana kadar paralı konser vermedim. Bundan sonra vermeyi de düşünmüyorum. Ben genelde halkla iç içe olmayı tercih diyorum, o yüzden halk konserlerinde sahneye çıkmaya devam edeceğim" dedi.

Sosyal medyanın gündemine gelen bu açıklama sonrası sosyal medya kullanıcıları Güney'in parayı nereden kazandığını merak etti.

