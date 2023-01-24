Yusuf Kavaklı "Neden giyiniyoruz?" deyince Nur Viral şaştı kaldı! "O ne demek hocam?"

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunduğu “Hayatta Her Şey Var” programına gelen bir soruya yanıt veren Yusuf Kavaklı'nın sözleri sunucuyu gerdi.

Nur Viral gelen bir soruyu Yusuf Kavaklı'ya okudu. Gelen mesajı okuyan Viral "Kocası aynı anda kendisini 3 komşusuyla aldatmış. 'Boşanma hakkına sahip miyim?' diye soruyor?" dedi.

Yusuf Kavaklı bunun üzerine "Beni aldatmışsa benim dışımda başka biri ile çok özür dileyerek söylüyorum benim dışında biriyle yorgan altına girmişse ondan koca olmaz" dedi.

O anlarda Nur Viral ne yapacağını bilemedi ve gülmemek için kendini zor tutarak kamera arkasına baktı.

Nur Viral gelen bir başka soruda da şaştı kaldı. Karısını aldatan kişi "Eşime söylemeli miyim" diye sorunca Viral korkarak bu soruyu Kavaklı'ya iletti.

NUR VİRAL ŞAŞTI KALDI

Kavaklı "Hanıma haber verirse aile dağılır gider" deyince Viral "Allah'ın bildiğini kuldan saklamamak lazım" dedi. Bunun üzerine bomba anlar yaşandı.

Yusuf Kavaklı "Niye giyiniyoruz o zaman söylesene bana? Allah bunları bilmiyor mu?" deyince Nur Viral şoke oldu.

Viral "O ne demek? Bunlarla ne alakası var hocam anlattıklarımızın" diyerek şaştı kaldı.

