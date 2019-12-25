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  4. Yusuf Yazıcı'dan tedavi paylaşımı: Kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu

Yusuf Yazıcı'dan tedavi paylaşımı: Kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | Son Güncelleme

Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Trabzon'da ailesiyle vakit geçiriyor. Yusuf Yazıcı, anneannesi ve babaannesi ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını "Aile hekimlerime muayene oldum. Yoğun bir kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu tedavisi uygulamayı uygun gördüler" notuyla paylaştı.

Yusuf Yazıcı'dan tedavi paylaşımı: Kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu

Lille'in Monaco ile oynadığı maçta ön çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Trabzon'da ailesiyle vakit geçiriyor.

Trabzon'daki köyünde dinlenen Yusuf, babaannesi ve anneannesi ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını, "Aile hekimlerime muayene oldum. Yoğun bir kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu tedavisi uygulamayı uygun gördüler. Anneannem ❤️ Babaannem" notuyla paylaştı.

Yusuf Yazıcı'nın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı. Milli futbolcunun cuma günü İtalya'ya giderek ameliyat olacağı açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Yazıcı Lille Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
aslanim benim en kisa zamanda sahalara dönersin inşallah
harika sahneler
çok düzgün bir kişiliğe benziyorsun geçmiş olsun paşam
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