Yusuf Yazıcı'dan tedavi paylaşımı: Kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu

Lille'in Monaco ile oynadığı maçta ön çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Trabzon'da ailesiyle vakit geçiriyor.

Trabzon'daki köyünde dinlenen Yusuf, babaannesi ve anneannesi ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını, "Aile hekimlerime muayene oldum. Yoğun bir kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu tedavisi uygulamayı uygun gördüler. Anneannem ❤️ Babaannem" notuyla paylaştı.

Yusuf Yazıcı'nın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı. Milli futbolcunun cuma günü İtalya'ya giderek ameliyat olacağı açıklanmıştı.

