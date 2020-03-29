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Yusuf Yazıcı’dan Trabzon’daki ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 29.03.2020 18:01 | Son Güncelleme

Fransa’nın Lille Kulübü’nde forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi hemşerilerini unutmadı. Yazıcı, mahalle muhtarları aracılığıyla belirlenen ailelere elleriyle hazırladığı ve dezenfekte ettiği erzakları bireysel hijyen önlemlerini de alarak ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Yusuf Yazıcı’dan Trabzon’daki ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı

Aralık ayında yaşadığı sakatlık sonrası Roma’da operasyon geçiren ve fizyoterapist eşliğinde hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Yusuf Yazıcı, koronvirüs nedeniyle zor durumda bulunan ihtiyaç sahiplerine kendi hazırladı ve dezenfekte ettiği erzak kolilerini dağıttı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesi ve Aydınlık Eveler Mahallesi’ndeki ihtiyaç sahibi aileye muhtarlık aracılığıyla ulaşan Yazıcı, ailelerin hem ihtiyaçlarını giderdi, hem de onları sosyal mesafeyi koruyarak ziyaret etti.

KENDİ HAZIRLADIĞI ERZAK KOLİLERİNİ ELLERİYLE DAĞITTI

Damar tıkanıklığı nedeniyle ayağı kesilen ve sonrasında protez bacak takılan bir Trabzonspor taraftarı, Yusuf Yazıcı’nın ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken, ”Siz bizim aşkımızsınız , size kurban olurum, muhtarımız da sağ olsun bizlere yardımcı oluyor” dedi.


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