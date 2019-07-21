Mynet Trend

Yusuf Yazıcı için Lazio'dan çılgın teklif! 20 milyon Euro

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 21.07.2019 10:20 | Son Güncelleme

Fransız ekibi Lille, Yusuf’u ısrarla isterken Lazio da atak yaparak bonuslar hariç 20 milyon Euro’luk teklifte bulunduğu öğrenildi.

Yusuf Yazıcı için Lazio'dan çılgın teklif! 20 milyon Euro

Trabzonspor Yusuf Yazıcı için talipleriyle görüşmeye devam ediyor. Karadeniz Gazetesi’nin haberine göre; İtalyan ekibi Sergej Savic’i satar satmaz, Yusuf transferinde masaya oturacak. Lazio’nun bir diğer teklifi de bir miktar para ve Felipe Caicedo... Forvete etkili bir isim arayan Trabzonspor cephesinde Caicedo teklifine çok sıcak bakıldığı gelen haberler arasında. Lille ise son olarak 15 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif etmişti. Trabzonspor cephesi ise 20 milyon Euro’da ısrarcı.

PARTNERToyota özel aracını Ay’a gönderecekToyota özel aracını Ay’a gönderecek
Mbaye Diagne için bomba iddia! İşte yeni takımıMbaye Diagne için bomba iddia! İşte yeni takımı
Pique'den Trabzonspor paylaşımıPique'den Trabzonspor paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
spor toto süper lig Lazio italya Trabzonspor

En Çok Okunan Trend Haberler

İkisi Suriyeli biri Iraklı! Yakalandılar!

İkisi Suriyeli biri Iraklı! Yakalandılar!

Profesör, 'çok acil tedbir alınmalı' diyerek uyardı

Profesör, 'çok acil tedbir alınmalı' diyerek uyardı

Kadıköy'de gerginlik! Yaralı polisler ve çok sayıda gözaltı var!

Kadıköy'de gerginlik! Yaralı polisler ve çok sayıda gözaltı var!

Yanmış ve parçalanmış halde bulundu! 3 gözaltı

Yanmış ve parçalanmış halde bulundu! 3 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Abdurrahim Albayrak'ı fena trollediler

Abdurrahim Albayrak'ı fena trollediler

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mbaye Diagne, 14 milyon Euro bedelle Galatasaray'dan Al Nasr'a transfer oluyor

Mbaye Diagne için bomba iddia! İşte yeni takımı

Gerard Pique, Trabzonspor'un yeni forma tanıtımının videosunu beğendi

Pique'den Trabzonspor paylaşımı

'Fethiyespor Başkanı İsmail Öztürk, futbolcu Halil İbrahim Pekşen'i dövdürdü' iddiası!

Başkan korumasına futbolcu dövdürdü

İsmail Kartal: Barış ve Frey konusunda beklemedeyiz

Ünlü teknik direktör Frey'i açıkladı

Fenerbahçe, Berke Özer'i Westerlo'ya kiraladı

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Trezeguet 11 milyon Euro'ya Aston Villa'ya gidiyor

Adı G.Saray ile anılmıştı! İşte yeni takımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.