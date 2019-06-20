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Yuvadan düşen yavru serçeler için seferber oldular

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2019 15:28 | Son Güncelleme

Hakkari’de yuvadan düşen yavru serçelerden biri ölürken diğeri ise güvenli bir şekilde tekrar yuvaya bırakıldı.

Hakkari Bulvar Caddesi’nde 5 katlı bir binanın çatısındaki yuvadan kaldırıma düşen yavru serçeler, bir vatandaş tarafından fark edildi. Hakkari Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Metin Kazandıoğlu ve çocukları, kaldırıma düşen yavru kuşlar için hemen harekete geçti. Kazandıoğlu; itfaiye ve veteriner ekiplerine haber vererek yardım talebinde bulundu.

Zamanında olay yerine gelen ekipler, yaralı kuşlara hemen müdahale etti. 1 yavru kurtarılırken bir yavru ise öldü. İtfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle yavru serçeyi yuvasına bırakmayı başardı. Ekipler ve toplanan vatandaşlar, büyük bir duyarlılık örneği gösteren Kazandıoğlu ve diğer kişilere teşekkür etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Serçe itfaiye

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