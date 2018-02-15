Yuvamdaki Düşman 4. yeni bölüm izle: Yasemin, Ceren'in planını bozabilecek mi? (Show TV)

Yuvamdaki Düşman 4. yeni bölümü ile Show TV'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gerilim türündeki senaryosu ile Show TV'de yayınlanmaya başlanan Yuvamdaki Düşman dizisi geniş kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yuvamdaki Düşman'da Ceren'in bakıcı olarak girdiği evi, komploları ile karıştırması konu alınıyor. Yeni bölümde Ceren, Yasemin üzerinde oynadığı oyunlarına devam edecek. Yasemin ise kocası Murat'a kayınvalidesi Olcay'ın hiç bilinmeyen yüzünü ortaya çıkaracağını söylüyor. Yuvamdaki Düşman 4. bölüm fragmanı, bölüm özeti ve online izleme linki ile haberimizde.

YUVAMDAKİ DÜŞMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

CEREN’İN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKACAK MI?

Yuvamdaki Düşman’ın bu akşam ekrana gelecek dördüncü bölümünde Ceren, Murat’la yakınlaşmaya çalışırken Yasemin’in koyduğu kamera bilgisini çok geç öğrenir. Şimdi tek amacı kaydı herkes görmeden ele geçirmektir. Yasemin kaydın başkasının eline geçmemesi için yanına alınca Ceren, Yasemin’in peşine düşer. Ceren ya kaydı ele geçirecek ya da “Umut”unu alıp gidecektir… Her zaman planlı hareket eden Ceren’in elinde bu sefer hiçbir şey yoktur. Artık şansa ihtiyacı vardır. Peki, şans Ceren’in yanında mı olacak, yoksa Ceren’in kimliği ortaya mı çıkacak?