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Yuvamdaki Düşman 4. yeni bölüm izle: Yasemin, Ceren'in planını bozabilecek mi? (Show TV)

DİZİ HABERLERİ  | 15.02.2018 10:59 | Son Güncelleme

Yuvamdaki Düşman 4. yeni bölümü bu akşam Show TV'de ekrana geliyor. Farklı senaryosuyla ekranlara başka bir soluk getiren, izleyenleri gerilimli sahneleriyle ekrana kilitleyen Yuvamdaki Düşman yeni bölümdeki Ceren'in kimliği ortaya çıkacak mı? Yasemin, Olcay'ın hangi yönünü gösterecek? Yuvamdaki Düşman 4. bölüm fragmanları, yeni bölüm özeti ve Show TV canlı yayın linki haberimizde.

Yuvamdaki Düşman 4. yeni bölüm izle: Yasemin, Ceren'in planını bozabilecek mi? (Show TV)

Yuvamdaki Düşman 4. yeni bölümü ile Show TV'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gerilim türündeki senaryosu ile Show TV'de yayınlanmaya başlanan Yuvamdaki Düşman dizisi geniş kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yuvamdaki Düşman'da Ceren'in bakıcı olarak girdiği evi, komploları ile karıştırması konu alınıyor. Yeni bölümde Ceren, Yasemin üzerinde oynadığı oyunlarına devam edecek. Yasemin ise kocası Murat'a kayınvalidesi Olcay'ın hiç bilinmeyen yüzünü ortaya çıkaracağını söylüyor. Yuvamdaki Düşman 4. bölüm fragmanı, bölüm özeti ve online izleme linki ile haberimizde.

YUVAMDAKİ DÜŞMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

CEREN’İN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKACAK MI?

Yuvamdaki Düşman’ın bu akşam ekrana gelecek dördüncü bölümünde Ceren, Murat’la yakınlaşmaya çalışırken Yasemin’in koyduğu kamera bilgisini çok geç öğrenir. Şimdi tek amacı kaydı herkes görmeden ele geçirmektir. Yasemin kaydın başkasının eline geçmemesi için yanına alınca Ceren, Yasemin’in peşine düşer. Ceren ya kaydı ele geçirecek ya da “Umut”unu alıp gidecektir… Her zaman planlı hareket eden Ceren’in elinde bu sefer hiçbir şey yoktur. Artık şansa ihtiyacı vardır. Peki, şans Ceren’in yanında mı olacak, yoksa Ceren’in kimliği ortaya mı çıkacak?

“ANNENLE İLGİLİ EZBERİNİ BOZMAYA HAZIR OL!”

Show TV'nin psikolojik gerilim türündeki hikayesiyle ekrana bağlayan dizisi Yuvamdaki Düşman’ın 4. bölüm tanıtımı yayınlandı. Olcay’ın “Benim sözümü dinleyeceksin. Sen, ben, herkes mutlu olacak!” sözleriyle ağırlığını hissettirdiği tanıtımda Ceren, Murat’la yakınlaşmak için elinden geleni yapıyor. İsyan eden Yasemin, Olcay’ı suçlamaktan vazgeçmezken, Murat’a “Annenle ilgili ezberini bozmaya hazır ol hayatım!” sözleri dikkat çekiyor. Çifthanlıları kılık değiştirerek takip eden Ceren’in ne yapacağı ise merakla bekleniyor.

TÜLİN, CEREN’İN ÇİFTHANLILARIN YANINDA ÇALIŞTIĞINI ÖĞRENİYOR!

Show TV'nin psikolojik gerilim türündeki hikayesiyle ekrana bağlayan dizisi Yuvamdaki Düşman’ın 4. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Ceren’in Çifthanlıların bebeğine baktığını öğrenen Tülin şoke oluyor. Meryem’in “Bir ailenin yanında çalışmaya başladı o. Çifthanlıların bebeğine bakıyor!” sözleri karşısında fenalaşan Tülin’in Yasemin’e ulaşmaya çalıştığı anlar heyecanı arttırıyor. Tülin yardım istediği Meryem’in korkup kaçmasıyla gözyaşlarına hakim olamıyor. Diziyi aşağıdaki linkten yayın saatinde online izleyebilirsiniz.

Yuvamdaki Düşman 4. yeni bölüm izle (15 Şubat Show TV 20.00)

YUVAMDAKİ DÜŞMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yuvamdaki Düşman’ın geçtiğimiz Perşembe ekrana gelen 3. bölümünde, Ceren’in oyununa gelen Yasemin, ev halkına kendini inandıramadı. Olaylara anlam veremeyince soluğu doktorunda aldı ve ilaçlarının değiştirildiğini anladı. İlaçlarını değiştiren kişinin Olcay olduğunu düşünen ve bu düşüncesini Murat’la paylaşan Yasemin, Murat’ın sert tepkisiyle karşılaştı. Ceren’in Murat’a sarılmayı ve öpmeyi hayal ettiği sahne nefes kesti. Ceren’in geçmişiyle ilgili yaşadığı kötü anıları hatırladığı anlar ise dikkat çekti. Hastanede yatan ve ağırlaşan Tülin, Yasemin’e Ceren’in fotoğrafını göstermek istese de Ceren yaptığı planla buna engel oldu. Ceren hastaneye giderek Tülin’e gözdağı verdi. Nil’in Alper’le birlikte olduğunu öğrenen Murat öfkeden deliye döndü. Alper’den bir seçim yapmasını isteyen Murat, Alper’in Nil’den uzaklaşmasıyla rahat bir nefes aldı. Fakat Alper’in kararı karşısında Nil yıkıldı ve yönetim kurulu toplantısına katılarak Alper’in CEO olmasına red oyu verdi. Yasemin, ilaçlarını değiştirenin kim olduğunu öğrenmek için plan yaparak odasına gizli kamera koydu. Ceren bu plandan habersiz Yasemin’in ilaçlarını bir kez daha değiştirdi. Fakat hastanede tedavi gören gizemli kişinin anlattığına göre Ceren kameranın peşine düşmüştü bile. Peki, Ceren bundan da kurtulmayı başarabilecek miydi?

YUVAMDAKİ DÜŞMAN DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Yuvamdaki Düşman; çocukluğundan beri özendiği, hayallerini kurduğu ve uğruna her şeyi göze aldığı hayata ulaşmaya bir adım kala tüm elde ettiklerini kaybeden genç bir kadının ve bu kadının hayatını yeniden kurmak için gözünü diktiği varlıklı ve mutlu bir ailenin hikayesi. Genç kadın yeni bebek sahibi olmuş bu aileye bakıcı olarak girip gizli planını uygulamaya koyunca neler olacak?

‘Yuvamdaki Düşman’ın başrollerinde, Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan yer alıyor. Birbirinden farklı karakterlerin, farklı hikayelerinin anlatılacağı dizinin kadrosunda Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Rıza Akın, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Sultan Köroğlu Kılıç gibi başarılı isimler bir araya geliyor.

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