Yüz binlerce takipçisi var: Influencer çete lideri çıktı! Sosyal medyasında polisten nasıl kaçtığını anlatmış

Brezilya’da 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Melissa Said, ülke genelinde düzenlenen uyuşturucu ve kara para aklama operasyonunun başındaki isim çıktı. Instagram’da 340 binden fazla takipçisi bulunan Said, Bahia Eyalet Polisi’nin yürüttüğü operasyonla bir arkadaşının evinde saklanırken yakalandı.

TAKİPÇİLERİNİ UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINA INFLUANCE ETTİ

Polis, genç fenomenin uyuşturucu çetesinin lideri olduğunu ve kara para akladığını belirtti. Soruşturma dosyasında, Said’in sosyal medya hesabından takipçilerine uyuşturucu taşırken polisten nasıl kaçabileceklerini anlattığı, ayrıca “kit” adıyla esrar paketleri dağıtarak tanıtım yaptığı ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU SATIŞI VE DAĞITIMINI YÜRÜTMÜŞ

Operasyon kapsamında üç kişi daha gözaltına alınırken, 1,4 kilo skank esrar, 270 gram reçine esrar, hassas teraziler, cep telefonları ve iki araç ele geçirildi.

Polis yetkilisi Ernandes Junior, “Amacımız uyuşturucu ticaretini durdurmak. Said sadece propagandasını yapmakla kalmadı, satış ve dağıtımını da bizzat yürüttü” dedi.

Suçlu bulunması halinde 25 yıla kadar hapis cezası alabilecek olan Melissa Said, uzun süredir sosyal medyada esrarın yasallaştırılması çağrılarıyla tanınıyordu.