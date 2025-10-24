Mynet Trend

Yüz binlerce takipçisi var: Influencer çete lideri çıktı! Sosyal medyasında polisten nasıl kaçtığını anlatmış

Brezilya’da 340 bin takipçili fenomen Melissa Said'in, çete liderliği yaptığı ortaya çıktı. Said, ülke genelinde yürütülen uyuşturucu ve kara para aklama operasyonunun baş şüphelisi olarak yakalandı. Polis, genç kadının sosyal medyada uyuşturucu tanıtımı yaptığı, sokakta esrar paketleri dağıttığı ve çete liderliği yaptığı suçlamasıyla 25 yıla kadar hapisle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Çiğdem Sevinç

Brezilya’da 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Melissa Said, ülke genelinde düzenlenen uyuşturucu ve kara para aklama operasyonunun başındaki isim çıktı. Instagram’da 340 binden fazla takipçisi bulunan Said, Bahia Eyalet Polisi’nin yürüttüğü operasyonla bir arkadaşının evinde saklanırken yakalandı.

TAKİPÇİLERİNİ UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINA INFLUANCE ETTİ

Polis, genç fenomenin uyuşturucu çetesinin lideri olduğunu ve kara para akladığını belirtti. Soruşturma dosyasında, Said’in sosyal medya hesabından takipçilerine uyuşturucu taşırken polisten nasıl kaçabileceklerini anlattığı, ayrıca “kit” adıyla esrar paketleri dağıtarak tanıtım yaptığı ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU SATIŞI VE DAĞITIMINI YÜRÜTMÜŞ

Operasyon kapsamında üç kişi daha gözaltına alınırken, 1,4 kilo skank esrar, 270 gram reçine esrar, hassas teraziler, cep telefonları ve iki araç ele geçirildi.

Polis yetkilisi Ernandes Junior, “Amacımız uyuşturucu ticaretini durdurmak. Said sadece propagandasını yapmakla kalmadı, satış ve dağıtımını da bizzat yürüttü” dedi.

Suçlu bulunması halinde 25 yıla kadar hapis cezası alabilecek olan Melissa Said, uzun süredir sosyal medyada esrarın yasallaştırılması çağrılarıyla tanınıyordu.

Anahtar Kelimeler:
Brezilya Instagram influencer
