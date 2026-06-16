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Yüz kızartan iş ilanı! Kadın adaylarda aranan kriterler şoke etti: 'Dekolte' detayı tepki çekti

İzmir'de yayınlanan ve kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan bir iş ilanındaki kriterler dikkat çekti. Yalnızca kadınları kapsayan iş ilanındaki 'dekolte giyim tarzını benimseyen' ibaresi tepkilere neden oldu.

Yüz kızartan iş ilanı! Kadın adaylarda aranan kriterler şoke etti: 'Dekolte' detayı tepki çekti
Çiğdem Berfin Sevinç

İzmir'de yayımlanan bir iş ilanı sosyal medyada gündeme oturdu. Bir firmanın "idari asistan" pozisyonu için açtığı ilanda yer alan kriterler tepkilere neden oldu. Yalnızca kadınlara özel açılan ilanda iş tanımı yerine dış görünüşe ve giyim tarzına vurgu yapılması dikkat çekti.

Yüz kızartan iş ilanı! Kadın adaylarda aranan kriterler şoke etti: Dekolte detayı tepki çekti 1

"DEKOLTELİ ÇALIŞAN" SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

İlanda yer alan 'Dekolteli giyim tarzını benimseyen' ibaresi dikkat çekerken, 75.000 TL ile 135.000 TL maaş verileceği belirtildi. Bunun yanı sıra iş tanımında yer alan "iş disiplinine ve gizlilik kurallarına önem veren" ile "gerekli durumlarda seyahatlerde eşlik edilmesi" maddeleri de sosyal medyada tepki çekti.

Yüz kızartan iş ilanı! Kadın adaylarda aranan kriterler şoke etti: Dekolte detayı tepki çekti 2

İZMİR'DEKİ İŞ İLANI OLAY OLDU

Yayınlanan ilanda, başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde sıralandı:

İşine Sadık: Sorumluluk bilinci yüksek, iş disiplinine ve gizlilik kurallarına önem veren,

Seyahat Engeli Olmayan: Dinamik iş temposuna ayak uydurabilecek ve seyahat edebilecek,

Kendine Güvenen: İletişim becerileri güçlü, temsil yeteneği olan ve çözüm odaklı,

Özenli Dış Görünüm: Kişisel bakımına özen gösteren, şık, iddialı ve dekolte giyim tarzını benimsemiş/tercih eden.

Günlük iş programının organize edilmesi,

Gerekli durumlarda seyahatlerde eşlik edilmesi ve koordinasyonun sağlanması,

Ofis içi ve dışı süreçlerin takibi

75000 - 135000 maaş aralığında

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