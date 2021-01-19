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Yüz kızartan sahneler her yere saçılmıştı... Phoebe Dynevor’un endişeleri Bridgerton 2. sezonu geciktirebilir!

19.01.2021 08:29 | Son Güncelleme:
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Yüz kızartan sahneler her yere saçılmıştı... Phoebe Dynevor’un endişeleri Bridgerton 2. sezonu geciktirebilir!

Netflix’in bu sezona damga vuran yapımlarından Bridgerton, müstehcen sahneleriyle gündeme gelse de aşk, entrika ve komedi üçgeni etrafında dönen hikayesi çok beğenildi. Diziyi beğenenler Bridgerton 2. sezonu sabırsızlıkla bekliyor olsa da yakın zamanda yeni bir sezon mümkün değil gibi görünüyor.

Cesur müstehcen sahneleriyle sık sık gündeme gelen Bridgerton dizisi, çekimlerin yapıldığı görkemli mekanlar, şatafatlı kıyafetler ve eğlenceli hikayesiyle de izleyicilerin gönlünü kazandı. Britanya’nın Regency döneminde geçen bu romantik komedi, o kadar başarılı oldu ki söylentilere göre Netflix şimdiden dizinin yaratıcısı Shonda Rhimes’la beş sezonluk anlaşma yapmak istiyor.

Netflix’in en çok izlenen beşinci dizisi olan Bridgerton’da Daphne Bridgerton'ı canlandıran Phoebe Dynevor, Bridgerton 2. sezonla ilgili endişelerini dile getirdi.

Netflix'in yeni gündemi! Bridgerton'daki müstehcen sahneler yetişkin sitelerine düşünce...Netflix'in yeni gündemi! Bridgerton'daki müstehcen sahneler yetişkin sitelerine düşünce...

Bridgerton 1. sezonda Phoebe Dynevor’ın canlandırdığı Daphe’nin hikayesini izledik. Dizi, Julia Quinn'in roman serisindeki gibi ilerleyecekse Bridgerton 2. sezonda Daphne'nin ağabeyi Anthony Bridgerton'un aşkı ve bir eş bulma yolculuğuna odaklanılacak.

PHOEBE DYNEVOR: "BU ÇOK SAMİMİ BİR ŞOV"

Dizi ve sinema filmleri bir şekilde çekimlerine devam ediyor olsa da dünyayı sarsan koronavirüs salgını diğer taraftan devam ediyor.

Phoebe Dynevor, Deadline ile yaptığı röportajda Bridgerton 2. sezonu için geri dönme olasılığından duyduğu heyecanı dile getirdi.

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Aktris, dizinin ilk sezonuun salgının dünya genelinde televizyon ve film setlerini kapatmaya zorlamadan önce tamamlandığını söyledi. Dynevor, devam eden pandeminin ortasında Bridgerton 2. sezonunun çekimlerinin lojistiğine ilişkin endişeleri hakkında konuştu:

"Bu koşullar altında çekim yapmanın nasıl mümkün olacağını hayal edemiyorum. Çok fazla figüran ve çok sayıda ekip üyesi var ve bu çok samimi bir şov. Covid kuralları ile birlikte çekimleri yapma fikri beni şaşırtıyor."

BRİDGERTON 2. SEZON İÇİN ONAY GELMEDİ

Netflix, bu kadar popüler olan ve çok izlenen Bridgerton 2. sezon için henüz resmi bir açıklama yayınlamadı. Yine de Bridgerton'ın 2. sezon çekimlerinin Netflix'in resmi onayına bakılmaksızın Mart ayında başlayabileceği konuşuluyor.

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