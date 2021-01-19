Yüz kızartan sahneler her yere saçılmıştı... Phoebe Dynevor’un endişeleri Bridgerton 2. sezonu geciktirebilir!

Cesur müstehcen sahneleriyle sık sık gündeme gelen Bridgerton dizisi, çekimlerin yapıldığı görkemli mekanlar, şatafatlı kıyafetler ve eğlenceli hikayesiyle de izleyicilerin gönlünü kazandı. Britanya’nın Regency döneminde geçen bu romantik komedi, o kadar başarılı oldu ki söylentilere göre Netflix şimdiden dizinin yaratıcısı Shonda Rhimes’la beş sezonluk anlaşma yapmak istiyor.

Netflix’in en çok izlenen beşinci dizisi olan Bridgerton’da Daphne Bridgerton'ı canlandıran Phoebe Dynevor, Bridgerton 2. sezonla ilgili endişelerini dile getirdi.

Bridgerton 1. sezonda Phoebe Dynevor’ın canlandırdığı Daphe’nin hikayesini izledik. Dizi, Julia Quinn'in roman serisindeki gibi ilerleyecekse Bridgerton 2. sezonda Daphne'nin ağabeyi Anthony Bridgerton'un aşkı ve bir eş bulma yolculuğuna odaklanılacak.

PHOEBE DYNEVOR: "BU ÇOK SAMİMİ BİR ŞOV"

Dizi ve sinema filmleri bir şekilde çekimlerine devam ediyor olsa da dünyayı sarsan koronavirüs salgını diğer taraftan devam ediyor.

Phoebe Dynevor, Deadline ile yaptığı röportajda Bridgerton 2. sezonu için geri dönme olasılığından duyduğu heyecanı dile getirdi.