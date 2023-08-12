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YÜZ NUMARALI ADAM KONUSU VE OYUNCULARI! Yüz Numaralı Adam nerede, ne zaman çekildi? FOX TV yayın akışı

12.08.2023 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz Numaralı Adam filmi ile ilgili aramalar hız kazandı. Osman F. Seden'in yönetmenliğini yaptığı ve Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Türk filmi Yüz Numaralı Adam, bugün Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Filmin çekim yeri, zamanı, oyuncuları ve konusu araştırılmaya başlandı. Peki Yüz Numaralı Adam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yüz Numaralı Adam nerede, ne zaman çekildi? İşte 12 Ağustos FOX TV yayın akışı...

Senaryo yazarlığı ve yönetmenliğini Osman F. Seden'in üstlenmekte olduğu, komedi türündeki Türk filmi olan Yüz Numaralı Adam, bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Kemal Sunal'ın başrolde olduğu film Fox TV'de ekrana gelecek. Filmin izleyicileri Yüz Numaralı Adam filminin çekim yerini, oyuncularını ve konusu merak ediyor. İşte Yüz Numaralı Adam filmi ileilgili detaylar...

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde ailesinin çalışıp para kazanması için zorladığı, fakat saflığı sebebiyle girdiği işlerde bir türlü tutunamayan ve kısa sürede kovulan Şaban, bir reklam firmasında çalışmakta olan ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halkın içinden birini kullanmayı düşünen Oya tarafından trende görülür ve daha sonra reklam filmlerinde oynaması için ikna olur.

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YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şaban
Oya Aydoğan - Ayşe
Cem Erman - Reklamcı
Leman Akçatepe - Şaban'ın Annesi
Orhan Elmas - Avukat
Asım Par - Şerif
Ali Şen - Sütçü
Ali Reha Yurdakul - Komiser
Süleyman Turan - TV Spikeri
Feridun Şavlı - Tuncay

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YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1978 senesinde vizyona giren 100 Numaralı Adam filminin çekimleri İstanbul'un Cankurtaran semtinde yapılmıştır.

12 AĞUSTOS FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat
10:05 Memet Özer ile Mutfakta
11:00 Ruhun Duymaz
13:00 Yaz Şarkısı
15.15 En Güzel Dönüşüm
16:45 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yüz Numaralı Adam
22:15 Yaz Şarkısı
01:15 Yüz Numaralı Adam
03:30 Yasak Elma
06:00 Aşk Yeniden

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