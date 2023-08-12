YÜZ NUMARALI ADAM KONUSU VE OYUNCULARI! Yüz Numaralı Adam nerede, ne zaman çekildi? FOX TV yayın akışı

Senaryo yazarlığı ve yönetmenliğini Osman F. Seden'in üstlenmekte olduğu, komedi türündeki Türk filmi olan Yüz Numaralı Adam, bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Kemal Sunal'ın başrolde olduğu film Fox TV'de ekrana gelecek. Filmin izleyicileri Yüz Numaralı Adam filminin çekim yerini, oyuncularını ve konusu merak ediyor. İşte Yüz Numaralı Adam filmi ileilgili detaylar...

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde ailesinin çalışıp para kazanması için zorladığı, fakat saflığı sebebiyle girdiği işlerde bir türlü tutunamayan ve kısa sürede kovulan Şaban, bir reklam firmasında çalışmakta olan ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halkın içinden birini kullanmayı düşünen Oya tarafından trende görülür ve daha sonra reklam filmlerinde oynaması için ikna olur.

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şaban

Oya Aydoğan - Ayşe

Cem Erman - Reklamcı

Leman Akçatepe - Şaban'ın Annesi

Orhan Elmas - Avukat

Asım Par - Şerif

Ali Şen - Sütçü

Ali Reha Yurdakul - Komiser

Süleyman Turan - TV Spikeri

Feridun Şavlı - Tuncay

YÜZ NUMARALI ADAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1978 senesinde vizyona giren 100 Numaralı Adam filminin çekimleri İstanbul'un Cankurtaran semtinde yapılmıştır.

12 AĞUSTOS FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:05 Memet Özer ile Mutfakta

11:00 Ruhun Duymaz

13:00 Yaz Şarkısı

15.15 En Güzel Dönüşüm

16:45 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yüz Numaralı Adam

22:15 Yaz Şarkısı

01:15 Yüz Numaralı Adam

03:30 Yasak Elma

06:00 Aşk Yeniden

