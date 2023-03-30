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Yüz Yıllık Mucize'de Süreyya'nın gençliğini kim oynuyor? Cemre Gümeli kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

30.03.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz Yıllık Mucize'de Süreyya'nın gençliğini kimin oynadığı merak ediliyor. Ekranların yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize'de Sürreyya karakterine Zerrin Tekindor hayat veriyor. Süreyya'nın gençliğini ise Cemre Gümeli canlandırıyor. Peki, Cemre Gümeli kimdir, kaç yaşındadır? İşte Cemre Gümeli hakkında tüm merak edilenler...

Yüz Yıllık Mucize'de Süreyya'nın gençliğini kim oynuyor? Cemre Gümeli kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekranlarda yer alan Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncuları merak ediliyor. Dizide Harika’nın halası, onu büyüten kişi Süreyya karakterini Zerrin Tekindor canlandırıyor. Tekindor'un gençliğine ise genç oyuncu Cemre Gümeli hayat veriyor. İkilinin birbirine bu kadar benzemesi izleyenlerin dikkatinden kaçmadı ve Cemre Gümeli hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Cemre Gümeli kimdir, daha önce hangi dizilerde rol aldı? İşte hakkında tüm detaylar...

YÜZ YILLIK MUCİZE'DE SÜREYYA'NIN GENÇLİĞİNİ KİM OYNUYOR?

Dizide Harika’nın halası, onu büyüten kişi Süreyya karakterini Zerrin Tekindor canlandırıyor. Tekindor'un gençliğini ise Cemre Gümeli oynuyor.

Cemre Gümeli 2

CEMRE GÜMELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA

Genç oyuncu Cemre Gümeli 24 Eylül 1993’te İstanbul’da doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Şişli Terakki Vakfı Okulları’nda tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümlerini birlikte okuyarak çift ana dal yaptı.

Tiyatroya ilgisi lise yıllarında başladı ve üniversite yılları boyunca da devam etti. Bu sürede çeşitli tiyatro ekiplerinde ve kısa filmlerde yer almasının yanında Müzikal Tiyatro ve Clown eğitimleri de aldı. 2014 yılında New York’a gitti ve bir süre orada kalarak Meisner Tekniği üzerine eğitim aldı.

Cemre Gümeli

Türkiye’ye döndükten sonra ekran macerası başladı ve sırayla Tatlı İntikam, Servet ve Elimi Bırakma’da rol aldı.

2017’de Kumbaracı 50 ekibine dahil oldu ve Shakespeare’in 3. Richard oyununda Lady Anne karakterinde rol aldı. Royal Academy of Dance sertifikalı bale eğitimi olan Cemre Gümeli aynı zamanda Almanca ve İngilizce konuşmaktadır.

Cemre Gümeli'nin Oynadığı Diziler

Tatlı İntikam
Servet
Elimi Bırakma

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