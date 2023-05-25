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Yüz Yıllık Mucize hangi gün, bu akşam var mı? Yüz Yıllık Mucize final mi yapıyor? 25 Mayıs Star TV yayın akışı

25.05.2023 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz Yıllık Mucize dizisi ile ilgili gelişmeler dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Star TV'de yayınlanan dizinin hangi gün ekrana geldiği de ayrıca merak edildi. Kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor ve Necip Memili gibi isimleri bulunduran sevilen yapımın final yapacağına dair iddialar ortaya atıldı. Peki, Yüz Yıllık Mucize hangi gün, bu akşam var mı var mı? Yüz Yıllık Mucize final mi yapıyor? 25 Mayıs Star TV yayın akışı

Yüz Yıllık Mucize hangi gün, bu akşam var mı? Yüz Yıllık Mucize final mi yapıyor? 25 Mayıs Star TV yayın akışı

Star TV'nin beğenilen dizisi Yüz Yıllık Mucize, farklı konusu ile oldukça dikkat çekmişti. Birkan Sokullu'nun hiç yaşlanmayan bir adamı canlandırdığı Yüz Yıllık Mucize ile ilgili kanaldan bir son dakika açıklaması geldi. İşte Hilal Saral'ın yönettiği Nuran Evren Şit'in de kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize son bölüm detayları ve 25 Mayıs Star TV yayın akışı...

YÜZ YILLIK MUCİZE HANGİ GÜN, BU AKŞAM VAR MI?

Yüz Yıllık Mucize dizisi, her hafta perşembe akşamları yeni bölümü ile ekrana geliyor. Star TV'de yayınlanan dizi, saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor.

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Star TV'nin sevilen yapımı bu akşam 10. bölümü ile ekrana gelecek.

YÜZ YILLIK MUCİZE FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yüz Yıllık Mucize sizisinin akıbeti belli oldu. Bu akşam 9. bölümü yayınlanacak olan dizi, yeni bir gelişme olmazsa 15 Haziran'da ekrana gelecek 13. bölümüyle ekrana veda edecek.

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Geçtiğimiz haftanın reyting sonuçlarında total puan türünde Yüz Yıllık Mucize ilk on içerisine giremedi. AB puan türünde ise sekizinci sırada yer aldı.

25 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yerli Dizi Tekrar
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yüz Yıllık Mucize
20:00 Yüz Yıllık Mucize
00:15 Yalı Çapkını
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz


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