Yüz Yıllık Mucize'nin yıldızı Birkan Sokullu Tuğba Ekinci’nin klibinde rol almış! Yatak sahnesi yıllar sonra olay oldu

Hayat Şarkısı ve Masumlar Apartmanı dizilerindeki başarılı oyunculuk performansı ile dikkat çeken Birkan Sokullu şimdilerde Yüz Yıllık Mucize dizisinde Kemal karakterine hayat veriyor. 2005 yılında oyunculuk hayatına ilk adımını atan Birkan Sokullu Tuğba Ekinci'nin 'Kutu Kutu' klibinde rol almış.

Yıllar sonra ortaya çıkan o görüntüler sosyal medyanın diline düştü. Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ise çok konuşulanlardan oldu.

Ünlü oyuncu, 2005 yılında Tuğba Ekinci'nin popüler olan O Şimdi Asker albümündeki Kutu Kutu şarkısının klibinde rol aldı.

Sokullu'nun klipte Ekinci ile samimi sahnelerinin olması da dikkatlerden kaçmadı.

Klibi izleyenler; "Çabuk Yüz Yıllık Mucize'nin Kemal'ine bakın", "Bu nasıl değişim", "Bu doğru olamaz" gibi yorumlar yaptılar.

Aslı Enver’den 2015'te boşanan, Berrak Tüzünataç'la üç yıl aşk yaşayan, bir diğer meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'le olan ilişkisi ise kısa süren Sokullu, şimdilerde cemiyet hayatının tanıdık simalarından Eda Gürkaynak'la aşk yaşıyor.

