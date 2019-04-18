'Yüzen adalar' ziyaretçilerini bekliyor

Çelikhan Kaymakamlığının kamelyalar, oyun parkları, konuk evi, piknik alanları ve halı saha yaptırdığı bölgeye, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor.
Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, AA muhabirine, yüzen adaların belirli yerlerde zarar gördüğünü ve bunun için de iyileştirme çalışmaları yapacaklarını söyledi.
Bu yıl adalara ziyaretçileri beklediklerini ifade eden Bulut, "Yüzen adalara her geçen gün ilgi daha da artıyor. Ziyaretçilerin daha da artması için projeler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adaların canlılığını koruyan bir yapısı var. Adıyaman'a yakın illerden gelen vatandaşlar, yüzen adaların manzarasını izlemeden gitmiyor." dedi.
Sosyal medyayı sallayan 'mazbata' hatası!
Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
28 yıl sonra öğrendi! Görünce şoke oldu
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi! Uzmanlar uyardı
Sosyal medyayı salladı! YSK başkanını arayıp...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Okuyucu Yorumları 0 yorum