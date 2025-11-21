Mynet Trend

Yüzlerce mezar açıldı! Nedeni bakın ne çıktı!

Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da yüzlerce mezar yeri kazıldı. Mezarların görüntüsü gündem olurken, neden açıldıkları da belli oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü kış hazırlıkları kapsamında yüzlerce mezar açtı. Erzurum şehir merkezinde bulunan Asri Mezarlığı'nda kış gelmeden yüzlerce mezar yeri iş makineleri ve personelin yardımıyla kazıldı.

Hem yoğun kar yağışı hem de toprağın donması nedeniyle kış aylarında mezar yerlerinin açılmasının neredeyse imkansız hale geldiği için kazı çalışmalarının yapıldığını belirten yetkililer, bu yüzden yaz aylarında kış için hazırlık yapıldığını ve çukurları defin için hazırladıklarını söyledi.

KAZILARDA SONA GELİNDİ

İş makinelerince yapılan mezar kazılarında ise sona gelindi. Yapılan kazı çalışmalarının ardından belediye işçileri kazma ve küreklerle mezar yerlerini uygun hale getirdi. Her yıl kasım-aralık aylarında yapılan mezar kazılması çalışmaları bu yıl da yeniden yapıldı.

"İŞİMİZ EPEY BİR ZOR"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışan Salim Uğurlu, kış aylarında mezar çukurlarının yazdan hazır olmasına rağmen yine de zorlandıklarını belirterek şunları söyledi:

"Şartlar bu aylarda zor. Kışın don oluyor, mezar açmak çok zorlaşıyor, onun için yaz aylarında hazırlık yapıyoruz. Kışın bunları açmak mümkün değil. Makinelerin uçları bir kırılıyor. Çukurların önceden açılmasına rağmen definden önce yine gelip çalışma yapıyoruz. İşimiz epey bir zor"Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

