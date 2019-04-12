Yüzlerce para harcamayın! Sağlıklı bir cilt için yemeniz gereken tek şey

Beta-karoten, K, A, C, B6, potasyum ve lifler ile doludur. Havuç aynı zamanda doğal şeker açısıdan da zengindir. Bu durum havuca lezzet katar ama aynı zamanda tükettiğiniz toplam şeker miktarına eklenir, bu yüzden dikkatli tüketin. Havucun suyunu sıkıp tüketmek daha az lif almanıza neden olsa da içerdiği faydalı besin maddelerini yine de almış olursunuz.

Yapılan bir araştırmaya göre havuç suyu içmek, vücuttaki toplam antioksidanı yükseltir. Antioksidanlar ise kanserle, enflamasyonla ve daha birçok hastalıkla mükemmel şekilde savaşır.

Havuçta bulunan antioksidanlar, bir çeşit lipid peroksidasyonu (yağların yükseltgenmesi sonucu bozulması) olan kırmızı kan hücrelerinin oksidatif hasar görmesini önler. Yani havuç suyu içmek, kadiyovasküler sağlığı ve kalp sağlığını korur. Havuç suyunda bulunan potasyum da yine kalp sağlığına katkı yapar ve felç riskini düşürür.

Harika bir K vitamini kaynağı olan havuç suyu, kanın pıhıtılaşma kabiliyetini artırır ve güçlü kemiklerin korunumu için hayati önem taşır.