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Yüzlerce para harcamayın! Sağlıklı bir cilt için yemeniz gereken tek şey

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.04.2019 11:43 | Son Güncelleme

Düzenli olarak havuç suyu tükettiğinizde ne kremlere ne de pahalı ilaçlara ihtiyacınız kalmayacak. Ancak etkilerinden faydalanmanız için düzenli tüketmeniz şart.

Yüzlerce para harcamayın! Sağlıklı bir cilt için yemeniz gereken tek şey

Beta-karoten, K, A, C, B6, potasyum ve lifler ile doludur. Havuç aynı zamanda doğal şeker açısıdan da zengindir. Bu durum havuca lezzet katar ama aynı zamanda tükettiğiniz toplam şeker miktarına eklenir, bu yüzden dikkatli tüketin. Havucun suyunu sıkıp tüketmek daha az lif almanıza neden olsa da içerdiği faydalı besin maddelerini yine de almış olursunuz.

Yapılan bir araştırmaya göre havuç suyu içmek, vücuttaki toplam antioksidanı yükseltir. Antioksidanlar ise kanserle, enflamasyonla ve daha birçok hastalıkla mükemmel şekilde savaşır.

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Havuçta bulunan antioksidanlar, bir çeşit lipid peroksidasyonu (yağların yükseltgenmesi sonucu bozulması) olan kırmızı kan hücrelerinin oksidatif hasar görmesini önler. Yani havuç suyu içmek, kadiyovasküler sağlığı ve kalp sağlığını korur. Havuç suyunda bulunan potasyum da yine kalp sağlığına katkı yapar ve felç riskini düşürür.

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Harika bir K vitamini kaynağı olan havuç suyu, kanın pıhıtılaşma kabiliyetini artırır ve güçlü kemiklerin korunumu için hayati önem taşır.

Havuç suyu, içerdiği yüksek miktarda A vitamini sayesinde görme yeteneğine iyi gelir. Havuçta diğer bütün sebzelerde olduğundan daha fazla miktarda bulunan beta-karotenler sayesinde vücudun A vitamini emilimi artar.

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Güzellik ve bakım ürünleri satan mağazalarıda cilt kremleri ve saç ürünlerinin 'retinol' adında bir malzeme içerdiğini görmüşsünüzdür. Retinol, A vitamininin diğer adıdır. Retinol'ü doğrudan saça uygulamayı destekleyen araştırmalar kısıtlı, fakat beslenmenizle almanız saçlarınızın daha sağlıklı olmasını, cildinizin de daha yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlar.

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