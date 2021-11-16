Yüzü aknelerle kaplıydı! Cilt bakımı rutini sayesinde bambaşka yüze kavuştu

Akne problemiyle boğuşmak kimi zaman kişilerde güvensizlik yaratıyor. Sivilce kremleri ve cilt bakım ürünleri çoğunlukla sivilcelerden kurtulmak konusunda etkili oluyor. Ancak bazı durumlarda inatçı aknelerden kurtulmak için kozmetik ürünler ve cilt bakım rutinleri işlevselliğini yerine getiremiyor. Dee Baumann, yüzünü kistik akneyle kaplı bulduğunda bunu çok iyi biliyordu. Cilt durumunu iyileştirmeye kararlı olarak, reçeteli yüz kremleri ve zorlu bir cilt bakımı rutini kullanarak beş aylık yorucu bir süreç geçirdi .

SIRRINI AÇIKLADI

Dee Baumann, yüzünde oluşan aknelerden kurtulmak için beş ay süren zorlu mücadelesini sosyal medya hesabından takipçileri için anlattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Baumann’ın bu kadar kısa bir süre içinde cildini âdeta değiştirmeyi başaran sırrı merak etti.

62.000 takipçisini bilgilendiren Baumann, reçeteli krem ile birlikte farklı temizleyici ve nemlendiricilerin bir kombinasyonunu kullandığını söyledi. Aynı zamanda beslenme ve spor rutinlerine dikkat ettiğini de ifade etti. Yayınlandığından beri, Dee'nin videosu 22 milyon görüntüleme ve 4,9 milyon beğeni topladı.



