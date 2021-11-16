Sosyal medya fenomeni Georgie Clarke, vücut değişimlerinin kolay olduğunu gösterdi

25 yaşındaki sosyal medya fenomeni sosyal medyadaki paylaşımların mükemmel ve gerçek olmadığını göstermek için takipçilerine ilham veren bir paylaşım yaptı. Sosyal medyanın bazı durumlarda sahte olduğunu kanıtlamak isteyen fenomen isim son paylaşımıyla hayranlarından övgü topladı. Instagram hesabında yaklaşık 728 bin takipçisi bulunan Clarke, bazen yapılan düzeltmelerin kimse tarafından fark etmediğini iddia etti. ‘İnce düzeltmeler’ adını verdiği bu rötuşların gerçeğini takipçileri için açıkladı.

“SADECE BİRKAÇ FARKLA MÜKEMMEL GÖRÜNEBİLİRSİNİZ”

Sosyal medyada fotoğrafların üzerinde filtre ve photoshop uygulamaları nedeniyle değişiklikler yapılabildiğini ifade eden Georgie Clarke, saniyeler arasında çekilen iki farklı fotoğrafını yayınladı. Clarke, hiç çaba sarf etmeden sosyal medyanın manipüle edilebilecek bir alan olduğunu itiraf etti.

Doğru poz, ışık ve açının fotoğrafı tamamen değiştirebileceğinden söz eden Clarke, “Hepsi aynı kişi. Unutmayın cilt farklı ışıklar ve bakış açılarında çok farklı görünebilir. Bu yüzden bir şey gördüğünüzde kendinize karşı nazik olmaya çalışın. Olumsuz diyologlardan uzak durun. Işıklandırmanın, açıların ve bakış açısının cildinizin görünümünü nasıl değiştirebileceğini anlayan sevgi dolu bir anlatıyı hak ediyorsunuz.” dedi.

Sosyal medya fenomeni Georgie Clarke’in paylaşımı kısa sürede 7.900 beğeni topladı ve binlerce yorum almayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımı için Georgie Clarke’e teşekkür etmeyi ihmal etmedi.



