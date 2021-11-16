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Sosyal medya fenomeni Georgie Clarke, vücut değişimlerinin kolay olduğunu gösterdi

16.11.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Georgie Clarke, fotoğraflardaki görünümü değiştirmenin kolay olduğunu göstermek için sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Takipçilerinin sosyal medyada ortaya çıkan mükemmel güzellik kalıpları nedeniyle kendisini kötü hissettiğinden söz eden Clarke değişimin zor olmadığını dile getirdi. Beden pozitifliği savunucusu olan Georgie Clarke, çevrimiçi yayınlanan fotoğrafların her zaman gerçek hayatın bir temsili olmadığını gösterdi.

Sosyal medya fenomeni Georgie Clarke, vücut değişimlerinin kolay olduğunu gösterdi

25 yaşındaki sosyal medya fenomeni sosyal medyadaki paylaşımların mükemmel ve gerçek olmadığını göstermek için takipçilerine ilham veren bir paylaşım yaptı. Sosyal medyanın bazı durumlarda sahte olduğunu kanıtlamak isteyen fenomen isim son paylaşımıyla hayranlarından övgü topladı. Instagram hesabında yaklaşık 728 bin takipçisi bulunan Clarke, bazen yapılan düzeltmelerin kimse tarafından fark etmediğini iddia etti. ‘İnce düzeltmeler’ adını verdiği bu rötuşların gerçeğini takipçileri için açıkladı.

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Sosyal medyada fotoğrafların üzerinde filtre ve photoshop uygulamaları nedeniyle değişiklikler yapılabildiğini ifade eden Georgie Clarke, saniyeler arasında çekilen iki farklı fotoğrafını yayınladı. Clarke, hiç çaba sarf etmeden sosyal medyanın manipüle edilebilecek bir alan olduğunu itiraf etti.

Doğru poz, ışık ve açının fotoğrafı tamamen değiştirebileceğinden söz eden Clarke, “Hepsi aynı kişi. Unutmayın cilt farklı ışıklar ve bakış açılarında çok farklı görünebilir. Bu yüzden bir şey gördüğünüzde kendinize karşı nazik olmaya çalışın. Olumsuz diyologlardan uzak durun. Işıklandırmanın, açıların ve bakış açısının cildinizin görünümünü nasıl değiştirebileceğini anlayan sevgi dolu bir anlatıyı hak ediyorsunuz.” dedi.

Sosyal medya fenomeni Georgie Clarke’in paylaşımı kısa sürede 7.900 beğeni topladı ve binlerce yorum almayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımı için Georgie Clarke’e teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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