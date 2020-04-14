Yüzü dahil vücudunun her yerinde yüzlerce dövmesi olan kadın, dövmelerini takipçileri ile paylaştı

Ashley’in kafası, yüzü, boynu da dahil olmak üzere vücudunun her yerinde yüzlerce dövmesi bulunuyor. İngiltere’de işverenler ise yüze yapılan dövmelerin bir tür kendini ifade etme yolu olarak görülmesini ve yüzünde dövme olanların ayrımcılığa uğramaması gerektiğini düşünüyorlar. @my_inkedlife adlı hesabında 9bin takipçisi olan Ashley ise takipçilerini, kendi güzellik algılarını oluşturmaları için cesaretlendiriyor.

Ashley’in dövmeleri arasında ejderha, kırmızı gül gibi klasik desenlerin haricinde, dondurma külahında kafatası gibi desenler de bulunuyor. Ashley, kafasında bulunan dövmeleri, saçlarından bile daha fazla sevdiğini söyledi. Ashley’in başında, gül, mücevher, kristal gibi farklı desenler bulunuyor.

Ashley’in sırtında yer alan “Never More (Bir daha asla) yazısı ise Edgar Allen Poe şiirinden esinlenilmiş. Ashley, bu zor zamanlarda sakin ve dengede kalmaya çalıştığını söylediği postlarında takipçilerine koronavirüsten korunmakla ilgili de mesajlar veriyor.

Ashley’in takipçilerine mesajı “Lütfen sadece kendinizi değil, herkesin iyiliğini düşünün. Evde kalın ellerinizi yıkayın. Öksürürken ve hapşırırken ağzınızı kapatın” oldu.