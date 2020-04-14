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Yüzü dahil vücudunun her yerinde yüzlerce dövmesi olan kadın, dövmelerini takipçileri ile paylaştı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

44 yaşındaki Ashley, saçlarını kazıyarak, rengârenk dövmelerini takipçileri ile paylaştı. Dünyanın bazı yerinde yüze yapılan dövmelerin iş hayatında kabul edilemez olduğu fikrinde ise değişmeler var.

Yüzü dahil vücudunun her yerinde yüzlerce dövmesi olan kadın, dövmelerini takipçileri ile paylaştı

Ashley’in kafası, yüzü, boynu da dahil olmak üzere vücudunun her yerinde yüzlerce dövmesi bulunuyor. İngiltere’de işverenler ise yüze yapılan dövmelerin bir tür kendini ifade etme yolu olarak görülmesini ve yüzünde dövme olanların ayrımcılığa uğramaması gerektiğini düşünüyorlar. @my_inkedlife adlı hesabında 9bin takipçisi olan Ashley ise takipçilerini, kendi güzellik algılarını oluşturmaları için cesaretlendiriyor.

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Ashley’in dövmeleri arasında ejderha, kırmızı gül gibi klasik desenlerin haricinde, dondurma külahında kafatası gibi desenler de bulunuyor. Ashley, kafasında bulunan dövmeleri, saçlarından bile daha fazla sevdiğini söyledi. Ashley’in başında, gül, mücevher, kristal gibi farklı desenler bulunuyor.

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Ashley’in sırtında yer alan “Never More (Bir daha asla) yazısı ise Edgar Allen Poe şiirinden esinlenilmiş. Ashley, bu zor zamanlarda sakin ve dengede kalmaya çalıştığını söylediği postlarında takipçilerine koronavirüsten korunmakla ilgili de mesajlar veriyor.
Ashley’in takipçilerine mesajı “Lütfen sadece kendinizi değil, herkesin iyiliğini düşünün. Evde kalın ellerinizi yıkayın. Öksürürken ve hapşırırken ağzınızı kapatın” oldu.

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YÜZÜNDEKİ İLK DÖVMEYİ 2013 YILINDA YAPTIRDI

Ashley’in vücudunda dövmesiz olan tek bölge ise ayak tabanları. Yüze yapılan dövmelerin iş yaşamında kabul edilir bulunup bulunmadığına dair fikirler ise farklı. Ashley’in yaşadığı İngiltere’de, birçok insan dövmelerin çalışma yaşamında sorun olmadığı görüşünde. Ancak daha geleneksel değerlere sahip olan kesim, bu tür dövmelerin profesyonellikten uzak olduğunu düşünüyor. Twitter üzerinden yapılan küçük bir ankette, işveren olduğunu söyleyen bir çok katılımcı yüzünde dövmeleri olan birini işe almaya sıcak baktığını belirtti.

Ankete katılan halkla ilişkiler alanında çalışan Quincey Dash, tartışmalı desenler olmadığı sürece günümüzde ve bu çağda dövmelere karşı olmadığını, iş hayatında yeteneğin görünümden önce geldiğini belirtti.

Dijital pazarlama hizmeti veren bir ajansın sahibi olduğunu belirten Akshay Makadiya da, yetenekli olan birinin yüzünde dövmeleri olmasını umursamadığını belirtti. Kimi işverenler çalışma ortamında ayrımcılığın, dövmeli birini işe almaktan çok daha kötü olduğu fikrinde.


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Anahtar Kelimeler:
dövme,

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