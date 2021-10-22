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Yüzüklerin Efendisi'nde hangi karakteri oynayan oyuncu gerçek hayatta diğer oyunculardan daha uzundur?

22.10.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" programında yarışmacıya yöneltilen 50 bin TL değerindeki, "Yüzüklerin Efendisi'nde hangi karakteri oynayan oyuncu gerçek hayatta diğer oyunculardan daha uzundur?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Yüzüklerin Efendisi'nde hangi karakteri oynayan oyuncu gerçek hayatta diğer oyunculardan daha uzundur?

Yüzüklerin Efendisi'nde hangi karakteri oynayan oyuncu gerçek hayatta diğer oyunculardan daha uzundur?

A.) Büyücü Gandalf
B.) Cüce Gimli
C.) Kral Aragorn
D.) Buçukluk Frodo

Doğru cevap "De seçeneği.


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Anahtar Kelimeler:
atv Kenan İmirzalıoğlu
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