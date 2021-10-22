Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" programında yarışmacıya yöneltilen 50 bin TL değerindeki, "Yüzüklerin Efendisi'nde hangi karakteri oynayan oyuncu gerçek hayatta diğer oyunculardan daha uzundur?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
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