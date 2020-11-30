Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Yüzüklerin Efendisi oyuncusundan ses getiren itiraf

Yüzüklerin Efendisi oyuncusundan ses getiren itiraf

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 30.11.2020 14:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yüzüklerin Efendisi oyuncusundan ses getiren itiraf

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Samwise Gamgee karakterine hayat veren Sean Astin, Peter Jackson'ın kendisine yaptığı eleştiriyi anlattı.

Efsane filmler arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi'nde Samwise Gamgee karakterini canlandıran Sean Astin, yönetmen Peter Jackson'ın kendisine yaptığı eleştiriyi anlatarak, kült filmi tekrar gündeme tekrar taşıdı. Jackson'ın söylediği birkaç kelimeden etkilenen Astin, bu sözlerin kendisini daha çok çalışmaya zorladığını ifade etti.

'SANKİ SAÇIMI KAFAMDAN AYIRMIŞ GİBİ HİSSETTİM'

CinemaBlend'in ReedBlend podcast programına katılan Sean Astin, Yüzüklerin Efendisi'nden bahsedemeden geçemedi. Astin, filmin yönetmeninden aldığı oyunculuk eleştirilerini böyle anlattı:

" Biliyorsunuz ki Peter Jackson çok az konuşur. Acılara göğüs geren biridir. Sessiz bir adamdır ve konuştuğunda dokunaklı bir şekilde konuşur. Yaptığı işlerin konuşulmasını sağlar. Bir gün bana geldi ve bakıp dedi ki 'Buna inanmadım.'Aman tanrım. Bu tıpkı bir Mortal Kombat ölümcül vuruşu gibiydi. Sanki saçımı kafamdan ayırmış ve omurgam beraberinde gelmişti. Ama haklıydı. Üzerinde çalışmadığım doğruydu. Karakterin içine girememiştim. Modumda değildim, oradaymışım gibi değildi."

O rolü 'Yüzüklerin Efendisi'ni anlamadığı için reddetmişO rolü 'Yüzüklerin Efendisi'ni anlamadığı için reddetmiş


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
Veliler, Örümcek-Adam 3’ü istemiyor Veliler, Örümcek-Adam 3’ü istemiyor
Büyük rekabette ikisinin gerisinde kaldı!Büyük rekabette ikisinin gerisinde kaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

'Uzmanlar o dönem pandeminin kaçınılmaz olduğunu biliyordu'

'Uzmanlar o dönem pandeminin kaçınılmaz olduğunu biliyordu'

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

Sadece Yeşilçam'da görebileceğimiz birbirinden komik 10 garip durum

Sadece Yeşilçam'da görebileceğimiz birbirinden komik 10 garip durum

Görenler önce şaşkına dönüyor, sonra hayran kalıyor!

Görenler önce şaşkına dönüyor, sonra hayran kalıyor!

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Kafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyor

Kafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyor

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

Johnny Depp 'parmaklıklar ardından' paylaştı

Johnny Depp 'parmaklıklar ardından' paylaştı

Diğer Haberler

Hızlı ve Öfkeli zirvede değil! En etkileyici takip sahnelerine sahip filmler belli oldu

En etkileyici takip sahneleri olan filmler belli oldu

Veliler, Örümcek-Adam 3’ü istemiyor

Veliler, Örümcek-Adam 3’ü istemiyor

80’ler deyince akla ilk gelen film Dirty Dancing yeniden çekiliyor

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

Harry Potter Yönetmeni Chris Columbus'tan yıllar sonra şaşırtan itiraf geldi

Harry Potter Yönetmeni Chris Columbus'tan yıllar sonra şaşırtan itiraf geldi

Koronavirüsü tahmin eden filmin yıldızı Jude Law konuştu: 'Uzmanlar o dönem pandeminin kaçınılmaz olduğunu biliyordu'

'Uzmanlar o dönem pandeminin kaçınılmaz olduğunu biliyordu'

Yıldız Savaşları serisinin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti

Yıldız Savaşları serisinin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.