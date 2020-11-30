Yüzüklerin Efendisi oyuncusundan ses getiren itiraf

Efsane filmler arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi'nde Samwise Gamgee karakterini canlandıran Sean Astin, yönetmen Peter Jackson'ın kendisine yaptığı eleştiriyi anlatarak, kült filmi tekrar gündeme tekrar taşıdı. Jackson'ın söylediği birkaç kelimeden etkilenen Astin, bu sözlerin kendisini daha çok çalışmaya zorladığını ifade etti.

'SANKİ SAÇIMI KAFAMDAN AYIRMIŞ GİBİ HİSSETTİM'

CinemaBlend'in ReedBlend podcast programına katılan Sean Astin, Yüzüklerin Efendisi'nden bahsedemeden geçemedi. Astin, filmin yönetmeninden aldığı oyunculuk eleştirilerini böyle anlattı:

" Biliyorsunuz ki Peter Jackson çok az konuşur. Acılara göğüs geren biridir. Sessiz bir adamdır ve konuştuğunda dokunaklı bir şekilde konuşur. Yaptığı işlerin konuşulmasını sağlar. Bir gün bana geldi ve bakıp dedi ki 'Buna inanmadım.'Aman tanrım. Bu tıpkı bir Mortal Kombat ölümcül vuruşu gibiydi. Sanki saçımı kafamdan ayırmış ve omurgam beraberinde gelmişti. Ama haklıydı. Üzerinde çalışmadığım doğruydu. Karakterin içine girememiştim. Modumda değildim, oradaymışım gibi değildi."



