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  4. 'Yüzümde dolgu bile yok' dedi! Ivana Sert güzellik sırrını tek tek açıkladı

'Yüzümde dolgu bile yok' dedi! Ivana Sert güzellik sırrını tek tek açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.03.2024 12:28
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Ünlü stilist ve moda tasarımcısı Ivana Sert, Aramızda Kalmasın programının konuğu oldu. Fit hali ve güzelliğiyle dikkat çeken Ivana Sert'e canlı yayında güzellik sırrı soruldu. 'Yüzümde dolgu bile yok' diyen ünlü modacı güzellik sırrını tek tek açıkladı.

'Yüzümde dolgu bile yok' dedi! Ivana Sert güzellik sırrını tek tek açıkladı

'Bugün Ne Giysem' isimli moda yarışmasıyla tanınan Ivana Sert açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde 'Timsah ve kanguru eti bile yedim' açıklamasıyla uzun süre konuşulan Ivana Sert şimdi de Aramızda Kalmasın programına konuk oldu.

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SIRRINI AÇIKLADI

Ünlü isme canlı yayında güzellik sırrı soruldu. Fit hali ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Ivana Sert 'Yüzümde dolgu bile yok' diyerek güzellik sırrını tek tek açıkladı.

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Ivana Sert; ''Çok güzel kremler kullanıyorum. Kök hücre ve mezoterapi yaptırıyorum. Nasıl besleniyorsun nasıl hissediyorsun bunlarda çok önemli'' dedi.

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İlk kez podyumlarda tanınan Ivana Sert, sonrasında bir moda programıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Jüri koltuğunda oturan Ivana Sert, sempatik Türkçesiyle, mütevazı tavırlarıyla birçok kişinin kalbini fethetti.

Şimdilerde zamanının çoğunu ailesine ayıran Sert sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Ivana Sert Modacı moda stil
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