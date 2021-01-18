Yüzünde şekil bozukluğu ile doğan Atholl Mills, maske zorunluluğuyla normal hayatına döndü

Garsonluk yaparak geçimini sağlayan Atholl Mills, nadir görülen kistik higroma hastalığı ile doğdu. Lenf düğümlerinin şiştiği bu hastalık Mills’in yüzünde şekil bozukluğuna neden oldu. Geçirdiği ameliyat sayesinde yüzündeki şişten kurtuldu ama sol tarafta sinire yapılan müdahale yüz felcinin oluşmasını sağladı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi Mills’in hayatını değiştirdi.

ÖZGÜVENİ ARTTI

İskoçya sınırında yaşayan Mills, bir restaurantta garson olarak çalışıyor. Mills, “Durumum yüzümün sol tarafında başımı, kulağımı, boynumu ve çenemi etkiliyor. Maske takmaya başladığımızdan beri büyük bir fark gördüm. Eskiden bana bakanlar şimdi bakmıyorlar ve Temmuz ayından beri durumumla ilgili tek bir yorum almadım” dedi.

Maskesiz olduğu günlerde insanların merakla durumu hakkında soru sorduğunu ifade eden Mills, “Sipariş almak için masaya gittim ve bir kadın, ‘Söyleme, tahmin edeyim, bu bir apse, değil mi?’ diye sordu” dedi. Çocukların masasına yaklaşırken endişeli hissettiğini söyleyen Mills, “Çocuklarla bir masaya yaklaşırken endişeli hissediyordum çünkü çocuklar meraklı ve soru soruyorlar. Şimdi çocuklar benimle sohbet ediyor. Gerçekten güzeldi. " diye konuştu. Şimdi maskelerin tekrar ne zaman çıkacağı ve "insanların tekrar yorum yapmaya başlayıp başlamayacağı" konusunda endişelendiğini söyledi.

Geçen yıl Atholl, görsel farklılıklar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kendilerini farklı gösteren bir izi, yara izi veya durumu olan herkes için bir hayır kurumu olan Değişen Yüzler için bir elçi oldu.



