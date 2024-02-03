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  4. Yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Hatice Şendil sabah rutinini paylaştı

Yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Hatice Şendil sabah rutinini paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.02.2024 12:54 | Son Güncelleme:
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Son olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan 'İyilik' dizisinde rol alan Hatice Şendil'in yüzündeki değişim uzun süre konuşulmuştu. Ünlü oyuncu şimdi de 'Sabah rutinimin kısa özeti' diyerek bir video paylaştı. Şendil'in gönderisi kısa sürede gündem oldu.

Yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Hatice Şendil sabah rutinini paylaştı

2008 yılında 'Kurtlar Vadisi' dizisiyle oyunculuğa başlayan ve sonrasında 'Karadağlar', 'Dila Hanım', 'Kaderimin Yazıldığı Gün', 'Yüksek Sosyete', 'Uyanış: Büyük Selçuklu' gibi yapımlarda rol alan Hatice Şendil son olarak İyilik dizisinde rol almıştı.

ŞENDİL HATİCE

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Hatice Şendil'in yıllar içindeki değişimi ise geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isme sosyal medyada 'Yanaklarına ne oldu?','Önceden daha güzeldi' gibi yorumlar yapılmıştı.

şendil değişim

Hatice Şendil şimdi de 'Sabah rutinimin kısa özeti' diyerek bir video paylaştı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

3 hatice

Ünlü isme sosyal medyada; 'Sporcu ve doğal güzellik', 'Harika görünüyorsun', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

2 HATİCE

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Hatice Şendil Oyuncu
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