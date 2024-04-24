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  4. Yüzünü gerdirmişti! Selen Görgüzel bambaşka biri oldu! İşte son hali

Yüzünü gerdirmişti! Selen Görgüzel bambaşka biri oldu! İşte son hali

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.04.2024 12:28
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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel son dönemde yaptırdığı estetikler ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz ay bıçak altına yatan Görgüzel, yüzünü ve boynunu gerdirip, göz kapaklarını aldırtmıştı. Görgüzel, son halini "Hoş geldin yeni Selen" notuyla paylaştı.

Yüzünü gerdirmişti! Selen Görgüzel bambaşka biri oldu! İşte son hali

Gençleşme ve dinç kalma adına bugüne kadar birçok yöntem deneyen Selen Görgüzel geçtiğimiz ay bıçak altına yatmış ve yüzünü-boynunu gerdirip, göz kapaklarını aldırtmıştı.

YENİ HALİNİ PAYLAŞTI

Estetikleri için toplamda 700 bin TL ödediği ortaya çıkan Selen Görgüzel adeta bambaşka biri oldu. Ünlü isim son halini "Hoş geldin yeni Selen" notuyla paylaştı.

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Ünlü ismin yeni hali kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Bazı takipçileri ünlü ismin son halini Selen Serengil'e benzetti.

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'SÜNNET DERİSİNDEN...'

Görgüzel, daha önce gençleşmek için vücuduna sünnet derisinden elde edilen kök hücre enjekte ettirdiğini açıklamış, ayı kanı enjekte ettirmek için de araştırmalar yaptırdığını dile getirmişti.

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Selen Görgüzel Hamdi Alkan hamdi ele
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