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İnci Taneleri'ne bomba transfer! Tüm dengeler değişecek

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.04.2024 11:03
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Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan'ın başrollerini paylaştığı İnci Taneleri dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümü sosyal medyada yankı uyandıran dizinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Dizide Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem karakterinin kızı Nehir'e hayat verecek oyuncu belli oldu.

İnci Taneleri'ne bomba transfer! Tüm dengeler değişecek

Perşembe akşamlarına damga vuran İnci Taneleri dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Karakterleri ve şarkıları ilgiyle takip edilen diziye yeni bir isim daha dahil oluyor.

Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem karakterinin kızı Nehir'e hayat verecek oyuncu belli oldu.

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GÜZEL OYUNCU KADRODA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Zalim İstanbul” dizisinin ardından İyilik projesiyle yıldızı parlayan Sera Kutlubey “İnci Taneleri”nin Nehir’i oldu.

kutlubey

Oyunculuğun yanı sıra yazarlık yönüyle de adından söz ettiren Sera Kutlubey daha önce Kehribar, İsimsizler, Hercai, Adım Farah gibi birçok başarılı projede yer aldı.

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