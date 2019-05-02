Yüzyıllar sonra bir ilk yaşandı

26 yaşındaki sanat eserlerini koruma bölümü öğrencisi Daniela ve 29 yaşındaki profesyonel dağcı erkek arkadaşı Adam, Fransa'nın ünlü Louvre Müzesini gece ziyaret eden ilk isimler oldu.

Başkent Paris'teki müze yüzyıllar sonra ilk kez gece ziyaretine açıldı. Müzeyi gece ziyaret edecek kişiler bir aya önce yapılan bir yarışmayla belirlendi.

Adaylara "Neden Mona Lisa için harika bir misafir olursunuz?" diye soruldu.

Sanat aşkını anlattığı yanıtla Daniela yarışmayı kazandı. Yanında bir kişi getirebiliyordu. O da erkek arkadaşı Adam'ı seçti.

Bir seyahat firmasının sponsorluğunda uçak biletleri alındı, 3 günlük otel paraları ödendi.

Şanslı çift önce müzenin avlusunda bulunan cam ve metalden oluşturulmuş piramidin altında oturdu.

Akşam olunca müzenin içine girip Louvre'un göbeğindeki oturma odasında vakit geçirdi.

Daha sonra kendilerine bir sanat tarihçisi çift eşlik etti. Eserler hakkında özel bilgiler verdi.

Çift, Napolyon'un gösterişli dairelerinde Fransız sanatçı Sarah Jeanne Ziegler'den konser dinledi. Geceyiyse piramidin altında uyuyarak tamamladı.

Louvre Müzesi'nde gece ziyaretine daha önce dönemin ABD Başkanı Barack Obama, müzik dünyasının gözde çifti Beyonce ve Jay-Z gibi isimler için izin verilmişti. Ancak ünlü olmayan birileri için ilk kez böyle bir organizasyon yapıldı.

