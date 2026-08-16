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Yüzyıllardır akıyor: Uyuz hastalığının şifası burada! Her yerden bu su için geliyorlar

Kahramanmaraş'ta bulunan Uyuz Pınarı, yüzyıllardır devam eden şifa inanışıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Tarihi pınarın suyunun başta uyuz olmak üzere bazı cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılıyor.

Yüzyıllardır akıyor: Uyuz hastalığının şifası burada! Her yerden bu su için geliyorlar

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa Divanlı Mahallesi'nde yer alan Uyuz Pınarı'nın geçmişinin yüzyıllar öncesine uzandığı belirtiliyor. Kahramanmaraş'ın tarihi su kaynakları arasında gösterilen uyuz pınarı İsa Divanlı Cami içinde bulunuyor. Uyuz Pınarı, adını da halk arasında yaygın olan uyuz hastalığından alıyor. Geçmişten bu yana pınarın suyunun başta uyuz olmak üzere bazı cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılıyor.

Yüzyıllardır akıyor: Uyuz hastalığının şifası burada! Her yerden bu su için geliyorlar 1

"BİR KURALI VAR"

Uyuz Pınarı'nı ziyaret eden Mustafa Kaya, "Burası uyuz pınar dediğimiz cilt hastalığına iyi gelen bir yer. Tabi bu pınarın da bir kuralı var, burada çeşmenin yanı sıra banyo yapma yeri var banyodan sonra kıyafetlerini giymemen gerekiyor. Küçük parazitler elbisenin üzerinden vücuda geçebiliyor. Her yerde Allah bir şifa vermiş analiz edilmiş bir su burası çevre şehirlerden insanlar gelip şifa arıyor" diye konuştu.

Hacı Sümbül isimli vatandaş da "Şifalı bir su diyorlar su içeceğim sırada bekliyorum. Elimiz yüzümü yıkayıp gideceğim" dedi.

Yüzyıllardır akıyor: Uyuz hastalığının şifası burada! Her yerden bu su için geliyorlar 2

"İNSANI RAHATLATIYOR"

Harun Çetikaya ise "Kolumda kırmızı kırmızı hastalıklar vardı geliyordum burada suyumu içebiliyorum. Aynı zamanda duş alma ve banyo yeri de var. Savaş dönemlerinde askerler buralarda banyolarını yapıp gidermiş" ifadelerini kullandı.

Müftü Kirecçi de, "Mineralleri daha düşük. İnsanı rahatlatan bir su Allah şifa versin herkese" dedi.

Yüzyıllardır akıyor: Uyuz hastalığının şifası burada! Her yerden bu su için geliyorlar 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Kahramanmaraş uyuz su hastalık şifa
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