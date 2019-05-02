Yüzyıllardır dünyaya ışık oluyor

Şeyh Şaban-ı Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hacı Bayram-ı Veli ile Anadolu'nun büyük evliyalarından biri olarak kabul ediliyor.
Halvetiye tarikatının Şabaniye kolunun kurucusu Pir Şeyh Şaban-ı Veli, "Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle.", "Üzülme, zaten biz bu dünyaya üryan geldik, üryan gideceğiz." gibi sözleriyle binlerce insan tarafından tanınıyor ve kabri ziyaret ediliyor.
Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Muharrem Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeyh Şaban-ı Veli'nin Kastamonu'da 1481 yılında doğup 1569'da vefat ettiğini söyledi.
Şeyh Şaban-ı Veli'nin Kastamonu'nun medarıiftarı olduğunu dile getiren Avcı, "Kendisinin, Osmanlı'da 2. Beyazıt döneminde doğduğunu, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşadığı biliyoruz. Özellikle Halveti kültürü noktasında Osmanlı'nın 16 padişahının Şabaniye'den etkilendiğini görüyoruz. Halveti kültürünün insanlık alemine açılması, bu silsilenin çok iyi tanınması lazım." dedi.
Kesintisiz şekilde 27 yıldır Şeyh Şaban-ı Veli'yi anma programları düzenlediklerini anlatan Avcı, bu yıl da 3-5 Mayıs'ta 28. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası'nı gerçekleştireceklerini belirtti.
Şeyh Şaban-ı Veli'nin yolundan giden birçok kişi olduğuna işaret eden Avcı, şunları kaydetti:
"Balkanlar'da, Kuzey Afrika'da, Güney Asya'da, İran'da, Azerbaycan'da, Irak'ta, Şeyh Şaban-ı Veli hazretlerinin bağlıları var. Dolayısıyla inanç turizmi olarak düşündüğümüzde, Kastamonu'nun kalkınmasının en önemli dinamiklerinden biri turizm. Turizm destinasyonu olabilecek önemli bir mekan burası. Değerlerimizi tanıyalım, gelecek kuşaklara da tanıtalım, derdimiz o. Şeyh Şaban-ı Veli hazretleri ve onun silsilesinden gelenler, bütün gönül erenlerini bu toplum tanısın. Yaşantısına dikkat etsin. Günümüz dünyası için bu gerekli."
Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde ramazan ayında bambaşka bir hava olduğunu vurgulayan Avcı, herkesi buraya davet etti.
Külliyeyi ziyaret eden Sündüz Tezel, Bartın'dan geldiğini belirterek, "Öğrencilerimi gezdirmek için getirdim. Öğrencilerimiz memleketimizi tanısın, gelsin görsün, yaşasın istedim." diye konuştu.
Emine Düzgün de külliyede dua ettiğini anlatarak, "Burası çok güzel. Fırsatım olsa da her zaman gelsem. Allah herkese buraya gelmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.
Ramazan'a ne kadar hazırsınız? Bu önerilere dikkat!
Altınkale, Pamukkale’ye kardeş olacak
Sağlık açısından kimler oruç tutmamalı?
Tuzla'da çocuğu döven şüpheli hakkında flaş gelişme
Türkiye'deki bu adayı görenler hayran kalıyor!
O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum