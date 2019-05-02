Yüzyıllardır dünyaya ışık oluyor

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Şeyh Şaban-ı Veli'nin Kastamonu'nun medarıiftarı olduğunu dile getiren Avcı, "Kendisinin, Osmanlı'da 2. Beyazıt döneminde doğduğunu, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşadığı biliyoruz. Özellikle Halveti kültürü noktasında Osmanlı'nın 16 padişahının Şabaniye'den etkilendiğini görüyoruz. Halveti kültürünün insanlık alemine açılması, bu silsilenin çok iyi tanınması lazım." dedi.

Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Muharrem Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeyh Şaban-ı Veli'nin Kastamonu'da 1481 yılında doğup 1569'da vefat ettiğini söyledi.

Halvetiye tarikatının Şabaniye kolunun kurucusu Pir Şeyh Şaban-ı Veli, "Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle.", "Üzülme, zaten biz bu dünyaya üryan geldik, üryan gideceğiz." gibi sözleriyle binlerce insan tarafından tanınıyor ve kabri ziyaret ediliyor.

Şeyh Şaban-ı Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hacı Bayram-ı Veli ile Anadolu'nun büyük evliyalarından biri olarak kabul ediliyor.

Kesintisiz şekilde 27 yıldır Şeyh Şaban-ı Veli'yi anma programları düzenlediklerini anlatan Avcı, bu yıl da 3-5 Mayıs'ta 28. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası'nı gerçekleştireceklerini belirtti.

Şeyh Şaban-ı Veli'nin yolundan giden birçok kişi olduğuna işaret eden Avcı, şunları kaydetti:

"Balkanlar'da, Kuzey Afrika'da, Güney Asya'da, İran'da, Azerbaycan'da, Irak'ta, Şeyh Şaban-ı Veli hazretlerinin bağlıları var. Dolayısıyla inanç turizmi olarak düşündüğümüzde, Kastamonu'nun kalkınmasının en önemli dinamiklerinden biri turizm. Turizm destinasyonu olabilecek önemli bir mekan burası. Değerlerimizi tanıyalım, gelecek kuşaklara da tanıtalım, derdimiz o. Şeyh Şaban-ı Veli hazretleri ve onun silsilesinden gelenler, bütün gönül erenlerini bu toplum tanısın. Yaşantısına dikkat etsin. Günümüz dünyası için bu gerekli."

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde ramazan ayında bambaşka bir hava olduğunu vurgulayan Avcı, herkesi buraya davet etti.

Külliyeyi ziyaret eden Sündüz Tezel, Bartın'dan geldiğini belirterek, "Öğrencilerimi gezdirmek için getirdim. Öğrencilerimiz memleketimizi tanısın, gelsin görsün, yaşasın istedim." diye konuştu.