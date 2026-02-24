Mynet Trend

Her yıl binlerce insan bekliyor: Yüzyıllık Balkan geleneği 'marteniçka'

Yalova’da Balkan kültürünün simgelerinden biri olan marteniçka geleneği bu yıl da coşkuyla yaşatılıyor. Yalova Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) Kadın Kolları tarafından hazırlanan 17 bin kırmızı-beyaz marteniçka, baharın gelişini simgeleyen 1 Mart’ta vatandaşlara dağıtılacak.

Her yıl binlerce insan bekliyor: Yüzyıllık Balkan geleneği 'marteniçka'

Yalova Balkan Göçmenleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) Kadın Kolları, baharın gelişi münasebetiyle Yalovalı vatandaşlara 17 bin marteniçka dağıtacak.

MARTENİÇKALAR VATANDAŞLARA DAĞITILACAK

Beyaz ve kırmızı yünden yapılan bu geleneksel süsler, dernek üyeleri tarafından özenle hazırlanıyor.

Marteniçkalar 1 Mart 2026 Pazar günü 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara dağıtılacak.

Kadınlar, marteniçkaları büyük bir emekle tek tek elleriyle hazırlarken şarkılar söyleyerek etkinliğe renk kattı.

"ÇİÇEK AÇAN AĞACA BAĞLARIZ"

Bal-Göç Kadın Kolları Başkanı Gönül Yüzer, marteniçkanın anlamına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bahar geldiğinde, doğa çiçek açtığında ya da leylek gördüğümüzde marteniçkayı kolumuzdan veya bileğimizden çıkarıp çiçek açan bir ağaca bağlarız."

RENKLERİN ANLAMI NEDİR?

Yüzer, "Renklerin anlamı ise şöyledir: Beyaz; asalet, saflık ve özgürlüğü temsil eder. Kırmızı ise aşkı, tutkuyu ve yaşam enerjisini simgeler. Özellikle Bulgaristan Türkleri için marteniçka çok önemlidir. Bu, baharın gelişinin geleneğidir; çocukluk hatırasıdır, mahalle kültürüdür, Balkan sokaklarının kokusudur. Küçücük bir ip parçası gibi görünse de yüzyıllık bir gelenektir. Nerede yaşarsak yaşayalım, 1 Mart geldiğinde bileğimize kırmızı beyaz marteniçkayı takarak geçmişle sessiz bir bağ kurarız. Biz de Yalova BAL-GÖÇ Derneği olarak mart ayında tüm Yalova halkına marteniçka dağıtıyor ve marteniçka yapımına davet ediyoruz. Herkese güzel, sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

