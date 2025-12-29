Mynet Trend

Z kuşağı rapçisi, başbakan adayı oldu! Nepal’de siyasi dengeler değişiyor

Nepal’de yaklaşan parlamento seçimleri öncesinde ülke siyaseti alışılmadık bir figürle sarsılıyor. Katmandu Belediye Başkanı ve eski rap müzisyeni Balendra Shah, bilinen adıyla Balen, gençlik protestolarının ardından kurulan yeni siyasi ittifakla 5 Mart’ta yapılacak seçimlerde başbakanlığa aday olduğunu açıkladı. Gen Z’nin yoğun desteğini alan bu hamle, Nepal’i 30 yıldır yöneten geleneksel partileri ciddi biçimde zorluyabilir.

Sedef Karatay

35 yaşındaki Shah, Ulusal Bağımsız Parti (Rastriya Swatantra Party – RSP) ile ittifak kurarak başbakanlık yarışına girdi.

Reuters’ın haberine göre, rap müziğiyle tanındığı yıllardan sonra Katmandu Belediye Başkanlığı’nı kazanan Balen, seçimin kazanılması halinde Nepal’in en genç ve en sıra dışı başbakanlarından biri olacak.

İTTİFAKIN DİĞER YÜZÜ: RABİ LAMİCHHANE

Yeni ittifakın ikinci önemli ismi ise RSP lideri ve eski televizyon sunucusu Rabi Lamichhane. Anlaşmaya göre Lamichhane parti liderliğini sürdürürken, başbakan adayı Balen olacak. İki isim de Eylül ayında ülke genelinde patlak veren, yolsuzluk karşıtı ve gençlerin öncülük ettiği protestolarda dile getirilen talepleri hayata geçirme sözü veriyor.

GENÇLİK PROTESTOLARI SİYASETİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRDİ

Söz konusu protestolar Nepal tarihinin en sert toplumsal hareketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Olaylarda 77 kişi hayatını kaybederken, dönemin Başbakanı K.P. Sharma Oli istifa etmek zorunda kaldı. Bu süreçte Balen, özellikle gençler arasında bir 'sistem karşıtı sembol' haline geldi ve geçici hükümetin kurulmasına da destek verdi.

1 MİLYON YENİ SEÇMEN: DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Nepal Seçim Komisyonu verilerine göre, 30 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 19 milyon kişi oy kullanabilecek. Protestoların ardından, çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık 1 milyon yeni seçmen seçmen listelerine eklendi. Siyaset analistlerine göre bu tablo, Balen ve RSP ittifakının en büyük avantajı.

Siyaset analisti Bipin Adhikari, “RSP’nin Balen’i ve genç destekçilerini saflarına katması son derece akıllıca ve stratejik bir adım. Geleneksel partiler, genç seçmeni kaybetme korkusu yaşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

ELEŞTİRİLER DE VAR: SAHADA MI, EKRANDA MI?

Öte yandan Balen’e yönelik eleştiriler de yok değil. Bazı çevreler, protestolar sırasında Shah’ın sahada yeterince görünmediğini, desteğini daha çok sosyal medya üzerinden verdiğini savunuyor. Ülkeyi son 30 yıldır yöneten Komünist Nepal Birleşik Marksist-Leninist Partisi (UML) ve merkezdeki Nepali Congress ise yeni ittifakın etkisini abartılı buluyor.

GELENEKSEL PARTİLER RAHAT GÖRÜNÜYOR

Nepali Congress Sözcüsü Prakash Sharan Mahat, Balen ve Lamichhane’yi 'tartışmalı figürler' olarak tanımlayarak, "Bu ittifakın büyük bir sarsıntı yaratacağını düşünmüyorum. Halk yine deneyimli partileri tercih edecektir" ifadelerini kullandı.

