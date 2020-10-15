Zafer Algöz'den Ozan Güven açıklaması: Arkadaşımı eleştireceksem...

Haber Global ekranlarının sevilen programı 40'ın bu haftaki konuğu oyuncu Zafer Algöz oldu. Ünlü oyuncu, Jülide Ateş'e önemli açıklamalarda bulundu.

Jülide Ateş'in "Ozan Güven olayı sizi utandır mı?" sorusuna yanıt veren Algöz, "Beni çok üzdü. Ben önce şaka sandım. Çünkü ben Ozan'ı 25 senedir falan tanırım. Ozan'ı öyle tepkiler verebilecek birisi olarak hiçbirimiz görmedik. Duymadık da. İlk defa bunu duyunca şaka yapıyorlar sandık. Sonradan böyle bir olayın yaşanmış olduğunu, iki tarafın da birbirne sille tokat denecek derecede öfkeyle daldığını öğrenince ona çok daha fazla üzüldüm" dedi.

"SOSYAL MEDYADA ARKADAŞIMLA İLGİLİ BİR ŞEY SÖYLEMEM"

Algöz şunları ifade etti:

"Hangi insan şiddeti meşru görebilir ki. İnsanın insana şiddeti kadar kötü bir şey olamaz. Bu konuda elbette söylenecek bir şey varsa oturup da sosyal medyada ya da basın önünde arkadaşımla ilgili böyle bir şey söyleyeceğime ben kendisine şahsen konuşmayı, kendisine iletmeyi tercih ederim. O anlamda elbette temasımız oldu. O da yaşananlardan çok üzgün. Böyle bir şeyden kim memnun olur ki. Olay yargı aşamasına intikal etmiş şekilde. İki taraf da uzlaşmak istememiş. Biz mahkeme kararında ısrarlıyız demişler. Mahkeme kararı bittikten sonra hayat tekrar normale dönecek herkes işine gücüne gidecek de bizim de bekleyip ne olacak ne bitecek görmemizde fayda var diye düşünüyorum. Benim söylediğimde eleştirilecek bir taraf yok. Ben ne yaşandığını bilmiyoruz dedim. Hakikaten doğru. İki kişi arasında yaşananı bilmiyoruz ama kadına şiddete kesinlikle karşıyım. Kadına şiddet göstermek acizliğin göstergesidir."