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Zafer Algöz ve Can Yılmaz'dan bir ilk!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 03.07.2020 13:34 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezondan bu yana Türkiye'nin pek çok yerini gezerek seyircisiyle buluşan Can Yılmaz ve Zafer Algöz, ''Park Et Seyret'' sahnesinde sevenleri ile buluştu.

Zafer Algöz ve Can Yılmaz'dan bir ilk!

Kerki Solfej’in düzenlediği arabalı etkinliklerde hem kendileri hemde tiyatro adına bir ilke imza atan ikili, ''Burda Olan Burda Kalır'' adını verdikleri stand-up gösterileriyle yıldızların altında muhteşem bir sahne performansına imza attılar.

BURDA OLAN BURDA KALIR- PARK ET SEYRET (5)

Covid19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı’da gerçekleştirilen organizasyon öncesinde araçları dezenfekte edilerek ve ateşleri ölçülerek alana gelen konuklar, yaklaşık üç saat boyunca keyifli anlar yaşadılar. İkilinin yaşanmış hikayelerden derledikleri oyun esnasında alkış yerine korna ve selektör ile sahneyle kucaklaşan misafirler, finalde Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ı araçlarının hemen yanında ve yine sosyal mesafe kurallarına uygun bir biçimde ayakta alkışladılar.

BURDA OLAN BURDA KALIR- PARK ET SEYRET (4)

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