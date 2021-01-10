Zafer Algöz Yıldız Tilbe şarkısı okuyunca... İbrahim Tatlıses şaşırttı

İbo Show’a Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur konuk oldu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, A.R.O.G filminin setinde sürekli ‘Kop Gel Günahlarından’ şarkısını dinlediklerini söyledi. Yılmaz, daha sonra da stüdyoda Zafer Algöz ile ‘Kop Gel Günahlarından’ isimli şarkıyı okudu.

Algöz ve Cem Yılmaz’ın şarkıyı okumasından sonra İbrahim Tatlıses, "Bu şarkı Yıldız Tilbe’nin. Güzel bir şarkı" dedi.

Tatlıses açıklamasının devamında Yıldız Tilbe’nin ‘Kop gel günahlarından’ şarkısı için "Yıldız’a ‘okuyabilir miyim?’ dedim. ‘Oku!’ dedi. Sonra şarkı yeniden patladı. Yıldız da yazmış. Severiz. O bizim canımız" diye konuştu.

Tatlıses'in bu sözleri sonrası Yıldız Tilbe'nin ne diyeceği merak edilirken yıllardır birbirleri hakkında yorum yapmayan ikilinin yine aynı programda bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

İBRAHİM TATLISES VE YILDIZ TİLBE KÜS MÜ?

Yıllar önce İbo Show’a konuk olan Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses arasında canlı yayında büyük bir kavga yaşanmıştı. Programda Tatlıses, “Abi beni dövüyorlar, gel beni kurtar, dedin, ben de geldim seni o p...venklerin elinden aldım” demiş, Yıldız Tilbe de bu ifadelere sert çıkmıştı. Olay sonrası Yıldız Tilbe, stüdyoyu terk etmişti.