Zahide Yetiş’le Gelin Görün ne zaman başlıyor?

Zahide Yetiş’le Gelin Görün, 31 Ağustos Pazartesi Kanal D gündüz kuşağında başlıyor..

Moda konusunda en iddialı kayınvalideler ile hamaratlığına, temizliğine ve misafirperverliğine en güvenen gelinler, “Zahide Yetiş'le Gelin Görün'de, Kanal D ekranında yarışıyor.

Zahide Yetiş’in sunduğu programda, her hafta 5 gelin ve 5 kayınvaliden oluşan çiftler yarışacak. Her gün bir gelinin evine konuk olunacak yarışmada, kayınvalide kendisine verilen bütçe ile gelini için günün konseptine uygun alışveriş yapacak. Gelin ise evinde rakip kayınvalideleri ağırlayacak. Rakip kayınvalideler günün gelinini, hamaratlıktan misafirperverliğe, temizlikten ikramlıklarına kadar değerlendirecek.

Asıl çekişme ise kayınvalide alışverişten döndüğünde başlayacak. Gün sonunda kayınvalidesinin aldığı kıyafetleri giyen gelin, Zahide Yetiş'in ile kayınvalidelerin önüne çıkacak ve puan alacak. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide, 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak.

Zahide Yetiş'le Gelin Görün 31 Ağustos Pazartesi günü Kanal D’de başlıyor.

