Zahide Yetiş'e çıkan sakallı kadının son haline bakın

1 / 6 Zahide Yetiş'in programına katılan Aynur isimli kadının görüntüsü herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Kadın olmasına rağmen sakalları bıyıkları olan kadın, sakallar yüzünden sözlüsünün kendisini terk ettiğini belirtti. 40 yaşında olduğunu belirten kadın, "40 yaşındayım Hatay'dan geldim. 30 yaşından bu yana sakallarım çıkıyor. Ağda ve cımbızla daha önce aldım ama tekrar çıktı" diye konuştu.