Zahide Yetiş'e çıkan sakallı kadının son haline bakın
Geçen günlerde Zahide Yetiş'in programına katılan ve sakallı görüntüsü ile herkesi şaşkına çeviren Aynur, aradan geçen zamanda doğal görünümüne kavuştu.
Show Tv'de yayınlanan Zahide Yetiş'in programına katılan Aynur isimli kadın, görüntüsü ile herkesi şaşkınlığa uğratmıştı. Canlı yayında yardım isteyen kadının son görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi.
Sakallı kadının son hali şaşırttı
1 / 6
Zahide Yetiş'in programına katılan Aynur isimli kadının görüntüsü herkesi şaşkınlığa uğrattı.
Kadın olmasına rağmen sakalları bıyıkları olan kadın, sakallar yüzünden sözlüsünün kendisini terk ettiğini belirtti. 40 yaşında olduğunu belirten kadın, "40 yaşındayım Hatay'dan geldim. 30 yaşından bu yana sakallarım çıkıyor. Ağda ve cımbızla daha önce aldım ama tekrar çıktı" diye konuştu.
2 / 6
ZAHİDE YETİŞ'İN PROGRAMDA TEDAVİ OLMAYA BAŞLADI
Zahide Yetiş'in programında tedavi olan estetik ameliyat geçiren Aynur Hanım'ın yeni görüntüsünü görenler adeta şoke oldu.
3 / 6
Uzun zamandır beklenen Aynur Hanım'ın sakallarından kurtulduğu görünüyor. Değişimiyle ekrana gelen Aynur Hanım herkesi şoke etti.
4 / 6
İŞTE AYNUR HANIM'IN SON HALİ;
Okuyucu Yorumları 0 yorum