Zahmet istemez: Lahana nasıl kolay bir şekilde parçalanır?

Lahanayı parçalamak son derece zahmet ister, etrafa dağılıp saçılır ve neredeyse büyük bir kısmı çöpe dönüşür. Oldukça zahmetli olan bu işe son vermenin zamanı geldi. İşte lahana parçalamanın en pratik yolu...

**Lahana sapını, kesme tahtası üzerinde düz durması için kesin. Ortadan ikiye bölün.

Bir yarısında, gövdenin sap kısmına çapraz bir kesik atın. Sapın diğer kısmına da aynı işlemi uygulayın.

Kestiğiniz sapı lahanadan çıkarın ve atın.

Lahananın diğer yarısı için aynı işlemleri tekrarlayın.

Sap kısımlarını çıkardıktan sonra lahananın düz tarafını kesme tahtasına yerleştirin. Bıçakla eşit şeritler halinde rahat bir şekilde dilimleyin.

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